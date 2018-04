Difunden un polémico audio del avión que llevaba a Lula a Curitiba

Un polémico audio, que surge de la comunicación del vuelo que trasladó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a la prisión de Curitiba, fue difundido en las últimas horas: “Llevalo y no lo traigas nunca más”, le dice un controlador de vuelo de la Fuerza Aérea al piloto del avión de la Policía Federal, luego del pedido de autorización para despegar.

Los audios ponen de manifiesto el nivel de enfrentamiento en el que está sumida la sociedad de Brasil: “Vamos a respetar nuestro trabajo, hablemos de lo necesario”, interviene otra voz de varón. “Yo respeto, pero tirá esa basura por la ventana” insiste. Con “esa basura”, el hombre se refiere al ahora detenido Lula Da Silva.

EL AUDIO

El avión en cuestión fue identificado como PR-AAC, y lo llevaba del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, a la ciudad de Curitiba, en Paraná, donde el ex mandatario llegó para cumplir la orden de prisión, decretada por el juez Sérgio Moro.

“Esta frecuencia es grabada y puede ser usada contra nosotros. Entonces, mantengan la fraseología padrón”, se escucha advertir a una mujer. Los audios fueron divulgados por el portal de noticias brasileño R7 y por el diario Jornal do Brasil. Por su parte, la Fuerza Aérea de ese país confirmó que se trata de audios auténticos. No obstante, no informaron quienes son los involucrados en los diálogos, ni anticiparon las medidas a tomar en relación a lo sucedido.

Lula preso. Luego de un fuerte discurso en el que cargó contra la política brasileña y el juez Sérgio Moro, el expresidente brasileño se entregó el pasado sábado ante las autoridades: cumplirá una condena de doce años de prisión luego de que fuera condenado -en tres instancias- por el delito de lavado de dinero y corrupción pasiva, luego de que un empresario lo acusara de recibir un departamento a modo de coima.