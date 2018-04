Carrió apuntó contra Lorenzetti en la "guerra de espías"

La legisladora remarcó que no tiene ningún problema ni enfrentamiento con Mauricio Macri.

La diputada Elisa Carrió anunció que hoy ampliará la denuncia contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, porque ha desatado "una guerra sucia entre poderes", al tiempo que aclaró que no tiene "ningún enfrentamiento" con el presidente Mauricio Macri".

"Sostengo, apoyo este gobierno y quiero al Presidente", subrayó.

Durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la diputada Carrió sostuvo que Lorenzetti está "contra todos los poderes del Estado" y pronosticó que "va a ser destituido por un juicio político" del Congreso.

"La guerra sucia entre poderes -dijo- no tiene como eje la ex SIDE -actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)- sino al presidente de la Corte" quien, agregó, "se siente acorralado".

Recordó que hace dos años le dijo a Macri que "este hombre es siniestro, solo quiere ser presidente".

Aseguró que Lorenzetti está en una embestida, detrás de las escuchas telefónicas -que ahora dependen de la Corte- de las decisiones de algunos jueces, como también de la denuncia por los pasajes que cobran los legisladores, que señaló a Carrió como una de las diputadas que canjeaba más pasajes aéreos de la Cámara de Diputados a cambio de dinero.

También incluyó como "una operación" el caso de Natacha Jaitt, quien lanzó acusaciones a raíz de las causas por abuso de menores que rodea al fútbol argentino, en el programa de Mirtha Legrand.

"Esta operación de Frankenstein está en la Corte, nadie lo va a decir; yo lo puedo decir: detrás de todo está Lorenzetti", dijo.

Carrió sostuvo que a pesar de "la poca credibilidad" de Jaitt, que "es una anécdota", lo que sí hay que tener en cuenta que "esta es una operación".

"Negó que sus denuncias le puedan traer alguna dificultad con el Presidente, señalando que "cuando abortas una jugada estás cuidando al Presidente", y advirtió que "los demás no hablan porque tienen miedo de un fallo de Lorenzetti".

Luego aclaró: "El PJ quiere que rompa con Mauricio para que ganen ellos, no soy tonta" y agregó: "Nosotros vamos a construir la República".

Por otra parte, Carrió destacó la decisión del Presidente de bajar el costo de los remedios para el PAMI, señalando que es "extraordinario", pues se enfrentó "con un mercado monopolizado" que durante 40, 50 años financia a la política y al periodismo. El gobierno de (Arturo) Illia se enfrentó con la ley de laboratorios y lo voltearon".

Solidaridad con Mirtha

La diputada, en declaraciones efectuadas en el programa de Mirtha Legrand, sostuvo que "la señora (en alusión) Jaitt, fue utilizada seguramente en una operación".

Por otro lado, se solidarizó con Mirtha Legrand por las críticas que recibió tras invitar a Jaitt y posibilitar que acuse a varias periodistas y animadores conocidos, además del exdiputado porteño Gustavo Vera, con una red de prostitución juvenil.

"Esta presencia es de apoyo explícito y de respaldo a su persona", le dijo Carrió a Legrand.

"Quiero decirle al pueblo de la Nación que por el error de un programa no pueden condenar, que solo la envidia y la miseria pueden hacer cuestionar a una gran señora de la Nación como lo es Mirtha Legrand. A cualquiera le puede pasar de tener una persona incontrolable, pero yo quería venir y que todo el mundo sepa que estamos acá en apoyo expreso y para decirle al pueblo que la admira y que la quiere, que es un día muy importante para mí poder estar", sostuvo en el mismo sentido.

Carrió también relacionó a Lorenzetti con la difusión de escuchas telefónicas a la expresidenta Cristina Kirchner con lo que se manifestó en desacuerdo.

"Las escuchas no las tiene más el Ejecutivo, sino el presidente de la Corte Suprema. No estoy de acuerdo con que se difundan las escuchas, si no está relacionado con ningún delito", expresó la polémica legisladora.