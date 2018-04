Denuncian irregularidades y trabas en las elecciones

Integrantes de una lista opositora denunciaron que hubo "trabas" y "maniobras" para que no participaran en las elecciones del Colegio de Odontólogos. El presidente de la institución, que forma parte de Integrándonos, respondió que no hubo trabas sino que se guiaron por lo que dice el estatuto. Una veedora del acto eleccionario comentó que hubo irregularidades durante la jornada de votación.

La última elección en el Colegio de Odontólogos fue el 27 de marzo último y se presentó una sola lista, como los últimos 15 años, para cubrir los ocho distritos en que organizan a la provincia. En esta ocasión votó el 73% del padrón, compuesto por 1.176 odontólogos. Según datos preliminares, el 58,66% votó a la lista oficial o "en conformidad". El 30,08% de los votos fueron nulos. El 8,24%, en blanco y el 2,2% son observados por la junta electoral.

Silvia Yaique, de la lista Nueva Opción, que hace ocho meses trabaja para participar en las elecciones, denunció que desde la gestión del Colegio les "pusieron trabas" para que ellos no se presentaran. "Hemos sentido que fue una maniobra el no recibirnos la lista", manifestó a El Tribuno.

“Las trabas no las pone el Colegio. Hay que respetar la ley y los estatutos”, Martín Villar, presidente del Colegio de Odonólogos.

Las elecciones deberían haber sido el 24 de noviembre de 2017. Sin embargo, tras meses agitados con problemas entre las listas y la renuncia de las juntas titular y suplente, ese día se reunieron los más de 60 delegados de los ocho distritos, quienes decidieron que continuara el acto eleccionario y que se llamara a una nueva junta.

Yaique contó que, una vez conformada la segunda junta electoral, Nueva Opción presentó su lista. Los miembros del nuevo tribunal encontraron que había delegados que figuraban en ambas listas, por lo que se les dio una semana para que las corrigieran. Relató que esa semana hicieron las correcciones y que, cuando fueron a llevar la lista modificada, se enteraron de que la segunda junta electoral también había renunciado. La profesional reveló que los presidentes de los tres gremios de odontólogos se presentaron al Colegio para conformar una junta nueva, pero que no fueron aceptados.

“Nos jugó en contra nuestra inocencia. Era la primera vez que estábamos en una elección", Silvia Yaique, Lista Nueva Opción.

"Después nos enteramos de que un miembro de la segunda junta electoral -quien aún no había renunciado- avaló las correcciones de la lista oficial entre gallos y medianoche", denunció Yaique. "Conformaron otra junta electoral en marzo -la tercera- y nos dijeron que tenían una sola lista -Integrándonos- y nos dejaron fuera de la contienda electoral", manifestó.

Villar argumentó que desde Nueva Opción no completaron la lista, que es lo que pide el estatuto. “Para presentar una lista hay que tener los distritos completos y ellos no los tenían. Las trabas no las pone el Colegio. Hay que respetar la ley y los estatutos y guiarse por lo que está escrito”, argumentó.

Con respecto a la denuncia de Yaique sobre que no les recibieron la lista modificada, aseguró que desde Nueva Opción “no presentaron la lista con observaciones”. “No es cierto que un miembro de la junta hizo eso. Quienes oficializaron la lista y abrieron los sobres fueron los de la nueva junta electoral. Ellos vieron nuestra lista, vieron que las observaciones eran correctas y oficializaron nuestra lista. La otra lista no había presentado en tiempo y forma, al 31 de octubre, por mesa de entrada del Colegio de Odontólogos, como estaba expresado en el acta acuerdo que se había firmado. Como no presentaron, quedaron afuera”, explicó. Sobre la no aceptación del Colegio a la propuesta de los presidentes de los gremios para integrar una junta electoral, aclaró: “No es que no aceptamos, sino que no los elegimos. La mesa directiva tiene la potestad de elegir la junta electoral y veíamos que desde los gremios había parcialidad. No veíamos una posición neutral y eso creíamos que no favorecía a las elecciones. Por eso decidimos buscar gente neutral sin ninguna tendencia y no mezclar las instituciones”.

En relación con una posible impugnación de las elecciones, manifestó que esperan que esto no suceda. “Yo creo que por el hecho de que hubiera elecciones podemos reafirmar la institucionalidad del Colegio. Cualquier intento de judicialización o de impugnación va en contra de la institución. Creo que intentaron hacerlo y no pudieron porque el Colegio hizo todo lo correcto, respaldado en la ley y en los estatutos”.

La presidenta del Círculo Odontológico salteño, Gabriela Villarruel, participó como veedora de las elecciones el 27 de marzo último. En diálogo con El Tribuno, la profesional considero que el acto eleccionario “no fue quizás tan transparente y, menos, democrático, al ser una sola lista”. “Hay muchas cosas para observar, muchas situaciones, muchas irregularidades”, señaló.

Villaruel aclaró que no forma parte de Nueva Opción y que hizo las observaciones como odontóloga y en representación de otros colegas. “Hablo desde lo que yo vi, de lo que presencié, que son situaciones o cosas irregulares”, analizó. Contó que en esta jornada hubo muchas situaciones no legales y no del todo transparentes.



Ante estas irregularidades, Yaique señaló que hicieron un recurso administrativo y que pidieron una medida cautelar. Si bien la jueza no dio lugar a esta medida, les dijo que hay posibilidades de impugnar las elecciones. "Estamos tratando de juntar pruebas", aseguró Yaique. La magistrada, además, observó que, podrían haber hecho la segunda presentación de la lista ante un escribano público. "Nos jugó en contra nuestra inocencia. Era la primera vez que participábamos en una contienda y jamás nos imaginábamos esta maniobra", lamentó.

La odontóloga confesó que no siguieron con el recurso de amparo por el costo muy alto que significaba. De todos modos dijo que se reunirán para analizar si pueden impugnar las elecciones. "En el estatuto no existe la figura de impugnación. Tendríamos que considerar la ley electoral para hacerla. Hay muchos vacíos legales en nuestro estatuto", cerró.

Martín Villar, presidente del Colegio de Odontólogos, consultado por El Tribuno, aseguró que desde la institución no pusieron trabas y que se dio participación a la lista Nueva Opción. "Está todo en los estatutos y en la ley, que son los que nos mandan", respondió.