Macri y Rajoy se repartieron afectivos elogios

Antes de recibir al jefe de Estado español, Mariano Rajoy, el presidente Mauricio Macri resaltó que la Argentina "está visible de un modo histórico en el mundo" y que ambas naciones "son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar".

Ambos mandatarios se reunirán en la Casa Rosada para hablar, entre otras cosas, de las relaciones bilaterales y de las negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

"Tuvimos un cortocircuito absurdo de unos años que está resuelto. El nivel de afecto que recibí en la visita a España fue tanto que hasta dudé en quedarme ahí a vivir para siempre. Era una cosa exagerada. Espero volver. Se dice que segundas partes nunca fueron mejores, pero aunque sea la mitad del recibimiento que tuve valdrá la pena", comentó sobre la actualidad entre los dos Estados.

Macri resaltó que la Argentina "está desempeñando un papel importante en el mundo" y consideró que su administración es "un ejemplo de que se puede salir en democracia de un sistema de populismo absoluto, evitando una crisis terminal y generando oportunidades diferentes de progreso".

"Por eso hoy nuestro país está visible de un modo histórico en el mundo. Pero lo que a mí me apasiona es Argentina. Mi vocación es dar todo por ayudar a los argentinos a construir un proyecto de futuro, esa oportunidad de sentir que su vida mejora todos los días pero a partir de su esfuerzo personal, no porque alguien le regale algo", destacó. Además, el Presidente consideró que "la participación activa de España en todo el mundo iberoamericano es siempre positiva", por lo que sería "bienvenida" una colaboración entre Madrid y Buenos Aires de cara a un liderazgo en las relaciones entre Europa y Sudamérica. "Creo que este viaje refuerza todo lo bueno que tenemos entre Argentina y España. Estoy muy contento con la visita de un amigo como Mariano Rajoy, al cual se va a sumar otro amigo, el Rey Felipe, que vendrá el año próximo (al Congreso de la Lengua de Córdoba)", comentó Macri al respecto. Durante una entrevista con corresponsales del diario ABC de Madrid, el Presidente resaltó que hay "una agenda intensa en todos los campos" con el Gobierno de su par ibérico.

"Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que esta es su casa. No van a encontrar en el mundo un país que los reciba con tanto afecto", adelantó el líder de Cambiemos.

Por otra parte, el jefe de Estado argentino aseguró que "esta es la vez que estuvimos más cerca de llegar a un acuerdo" entre el Mercosur y la Unión Europea, por lo que confía en que se pueda aprovechar "esta oportunidad. Es difícil saber para cual de los dos es mejor, porque es tan beneficioso para ambos bloques que es difícil ver a quién le va a beneficiar más. Creo que Europa necesita una unión con un bloque con tanto potencial como el nuestro y nosotros también necesitamos una hoja de ruta, con ese acuerdo UE-Mercour, que priorice el comercio y el flujo de inversiones", señaló.

Interés especial

En la agenda de ambos mandatarios hay un listado de convenio de asistencia judicial, temas de cooperación medioambiental y cuestiones de seguridad, con una pata puesta en el combate al narcotráfico y otra en la lucha contra el terrorismo internacional.

En materia educativa el eje estará puesto en lograr que finalmente se reconozcan los títulos universitarios de los argentinos que emigran para trabajar en la península.

También habrá un interés especial para dialogar sobre la pesca en el Atlántico Sur. "Estamos preocupados por la racionalización de la pesca, queremos un manejo razonable y un buen control de los recursos ictícolas de nuestro país", señalaron en el Palacio San Martín en relación a la pesca internacional en la zona.

Los temas puntuales

La visita del jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy a Buenos Aires -que se inicia hoy y concluye el miércoles- tendrá como eje en aumentar el volumen de negocios entre ambos países, pero también abordará temas como narcotráfico, terrorismo, educación, pesca y medioambiente.

El encuentro tendrá foco en lo comercial: Rajoy vendrá acompañado de un centenar de empresarios de primera línea, dispuestos a ratificar el papel de España como segundo inversor en la Argentina, detrás de EEUU.

También será una oportunidad en la que la gestión de Macri buscará hacer explícito su agradecimiento a España por su apoyo incondicional tanto para la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) como para el ingreso de Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? (OCDE).

Sin embargo la visita no se agotará en lo económico y abordará varios temas de otra áreas.

“Logró recuperar la seguridad jurídica”

A horas de reunirse con el presidente Mauricio Macri, su par español, Mariano Rajoy, sostuvo que “la Argentina recuperó seguridad jurídica” y aseguró que va a “animar a los empresarios” de su país a “invertir y acompañar las reformas” que propone la Casa Rosada.

El jefe del Palacio de la Moncloa agregó que la administración de Cambiemos “es hoy absolutamente fiable” y resaltó que “eso mismo lo piensan” todos sus colegas europeos.

“Mucho mejor que hace un tiempo. Se ha ganado claramente la respetabilidad y el crédito exterior, y eso es muy importante, porque generar confianza cuesta. Hay que tomar decisiones difíciles. La confianza se pierde muy rápido, pero crearla cuesta mucho, y yo creo que hoy la imagen de la Argentina es muy buena en todas partes”, señaló.

“Para mí es muy importante respaldar el acercamiento de la UE hacia la Argentina, de manera que no solo sea importante para España, sino para el conjunto de la Unión, algo que sin duda nos beneficiará a todos”, adelantó durante una entrevista a La Nación.

El encuentro, que se realizará en la Casa Rosada, será el segundo, destacando el que mantuvieron el año pasado en España.

Entre otras cosas, el jefe de Estado español dijo que va “a animar absolutamente a las compañías ibéricas a invertir en la Argentina”, a la que calificó como “un país en el que confiar, en el que creer y por el que apostar”.

“El seminario empresarial es uno de los actos más importantes de la visita. Los empresarios estarán muy atentos a lo que se diga”, explicó.

En este sentido, Rajoy consideró que las firmas europeas “se acercan más y mejor ahora que respecto a hace dos años” y destacó que en el 2017 “el comercio bilateral se incrementó un 20 por ciento respecto del año anterior, y las exportaciones españolas aumentaron un 51 por ciento. Eso es un buen indicativo. El gobierno de Macri está haciendo reformas que dan confianza, y eso las empresas lo perciben”, celebró.

Rajoy volverá al país para participar el 1º de diciembre de la Cumbre de Líderes del G20 que se realizará en Buenos Aires. Además, el presidente español opinó que Macri es ‘‘un político muy sólido y tiene muy claro su proyecto para dar a la Argentina el protagonismo internacional que merece’’.

“La clave es que los buenos gobiernos sean capaces de dejar improntas que luego no se modifiquen por la llegada de alguien con planteos que no sean los más adecuados, creo que se están haciendo bien las cosas”, cerró.

.