Polémica por el despido de periodista luego de una entrevista

Un joven comunicador tartagalense que se desempeñaba en la FM Contacto de la ciudad fue desvinculado del medio por el propietario de la emisora, poco tiempo después de que finalizara una conferencia de prensa que brindó el ministro de Salud Roque Mascarello, quien llegó a la ciudad para iniciar el plan de vacunación contra la gripe.

Julio Nogales, periodista radial de la mencionada emisora, le preguntó -insistentemente a Mascarello- por la falta de medicamentos e insumos en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal a lo que el ministro de Salud de la provincia respondió que "eso debe contestarlo el gerente del hospital".

El ministro Mascarello estuvo presente en el lanzamiento de la campaña el viernes pasado en Tartagal, desde el hospital Perón.

Nogales le manifestó que le formulaba esas preguntas a él como ministro de Salud de la provincia por lo que Mascarello, visiblemente molesto por la insistencia del comunicador, dio por finalizada la reunión de prensa y calificó como "fantochada" las acotaciones que hacía el comunicador norteño respecto del fallecimiento de pacientes en el hospital de Tartagal por falta de insumos y de medicamentos.

"Llegué a la radio como a las 9 de la noche y el propietario del medio me llamó a su oficina y me dijo que le acaba de llegar el audio de la conferencia que le habían pasado desde la radio Cadena Máxima, en Salta Capital, y que mi postura frente al ministro Mascarello no daba con el perfil de la emisora. Esa fue toda la explicación para decirme que ya no trabajaba más en su radio", explicó Nogales al referirse a la charla breve que mantuvo con el propietario del medio, Hugo Arancibia.

Cuando la noticia tomó estado público, la mayoría de los comunicadores de la zona se solidarizaron con Nogales, un padre de familia que trabajaba en esa estación de radio desde setiembre del año pasado y cumplía el horario de 7 a 13, de lunes a viernes.

Casi al final de esa conferencia Nogales insistió ante Mascarello sobre la falta de medicamentos e insumos que provocan la muerte de pacientes.

La entrevista

Durante la reunión de prensa Nogales se mostró firme en preguntarle al ministro Mascarello el porqué de la falta de insumos y medicamentos del hospital cabecera del norte provincial, lo que molestó sobremanera al funcionario quien tachó de "fantochada" las manifestaciones del comunicador.

Inicialmente el funcionario se mostró predispuesto a responder las preguntas de Nogales, pero en un momento dado Mascarello se retiró enfadado para participar del acto de lanzamiento de la campaña de vacunación.

Mascarello brindó una conferencia de prensa donde reconoció que hay un déficit de profesionales médicos para el interior.

Una situación por todos conocida en la ciudad

“Son muchas las conclusiones que puedo sacar de lo que me pasó con el ministro Mascarello, pero que califique de fantochada algo que lo sabe toda la gente que va al hospital Juan Domingo Perón es una falta de respeto, no a mí sino a toda la comunidad. Quizás no le dije de la mejor manera las falencias del hospital, pero que la gente se muere por falta de medicamentos, de atención, es real. Lo cubrimos en forma permanente y no solo lo denuncian los pacientes que van al hospital y que tienen que comprar los medicamentos, jeringas, agujas y hasta bisturíes descartables. Esa situación también la denunció una médica del mismo hospital, la doctora Adelaida Terán”, remarcó Nogales.

El periodista refirió que “muchos colegas me expresaron su solidaridad porque hoy me pasó a mí, pero en la situación en que se encuentran los trabajadores de los medios de comunicación de la zona, ante el mínimo comentario están expuesto a que los echen a la calle sin ninguna explicación. Yo trabajaba desde setiembre del año pasado y me daban $2.000. Me permitían tener dos auspiciantes para que aumente mis ingresos y trabajaba de 7 a 13. Pero lamentablemente en los medios de la zona tener gente en negro es lo normal, en todo caso lo excepcional es que los medios tengan empleados registrados, en blanco”, expresó Nogales.

El comunicador explicó que “mi trabajo era en la radio, no sé cómo se manejaba el dueño con la pauta del Gobierno, si tenía o no tenía porque era un tema que escapaba totalmente a mi interés. Tampoco sé qué relación tenía la radio con Cadena Máxima, pero Arancibia me explicó claramente que a él desde esa emisora de Salta Capital le habían pasado el material para que viera el entredicho que yo había tenido con Mascarello. Este funcionario dio una explicación pobrísima porque respondió que lo que falta en el hospital es responsabilidad del gerente. Pero si creen que porque a mí me dejen sin trabajo la gente dejará de protestar en forma permanente creo que están totalmente errados”, consideró Nogales.

En el sur de la provincia

Otra situación con el despido de un periodista se dio este fin de semana en la ciudad de Rosario de la Frontera donde Martín González, del canal Frontera Visión, fue desvinculado de la emisora a raíz de los contenidos que se vertían en el noticiero de ese canal. El propietario Daniel Longarela calificó a González de “tirabomba”, pero éste aseguró que su despido se debe a “problemas” con el municipio.