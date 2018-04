Una familia en desamparo total tras un incendio

Un incendio, que fue denunciado como intencional, dejó a la familia Chaparro y siete de sus doce hijos, sin la vivienda que habitaban en finca de la familia Juárez, en el paraje San Antonio, sobre ruta provincial N§ 10 a pocos kilómetros del acceso este de Gral. Güemes. El fuego consumió todo lo que había en el interior de la casa, la parte estructural quedó debilitada y sus chapas inservibles; nada se pudo rescatar. El incidente se inició alrededor de las 15. A esa hora toda la familia se había dirigido hacia el barrio 1§ de Mayo, donde tienen una humilde vivienda habitada por la hija mayor. "Nosotros lavamos la ropa en una acequia cercana a la casa, pero el agua estaba muy sucia por lo que nos vinimos a Güemes. Estábamos en la casa de mi hija cuando me vinieron a avisar que se quemaba mi casa en la finca", comentó muy apesadumbrada la señora Carina Gallardo, de 40 años. Cuando llegaron hasta el lugar, trasladándose en un viejo Renault 12, fueron recibidos por una desgarradora escena: una vivienda consumida por la llamas. "Todo estaba quemado, casi no reconocía el lugar, las chapas dobladas como papel, las paredes caídas, fuego y humo, varios bomberos luchando con lo que quedaban de las llamas, solo pude llorar frente a todo eso". La casa consistía en un comedor- cocina y dos piezas más el baño. "No era muy grande pero yo la tenía bien equipada, con muebles nuevos, lo que mis hijos me pedían intentaba comprarlo, aún estoy pagando algunos de ellos, me quedé con lo puesto. Ropa, útiles escolares, además de los muebles, colchones, camas se fueron con las llamas; no me gusta pero creo que voy a necesitar mucha ayuda de la comunidad". Una hipótesis surgida del seno familiar es que se trató de un robo. Marcos Chaparro de 62 años, esposo de Carina, es muy conocido por su actividad en el campo, su gusto por los caballos y todo lo relacionado con la vida de un gaucho. Pese a que no es propietario de animales equinos, cuenta con monturas, riendas y bozales. "Me faltan dos monturas y una garrafa, estoy segura de que ingresaron a robar y para tapar el robo incendiaron la casa. Vamos a pedir una investigación a fondo, hasta creo saber quiénes podrían ser" remarcó la señora.

Carina de 40 años y su esposo Marcos se retiraron hacia una finca que les prestó su amigo Pepe Juárez. "Mi marido está muy enfermo y en ese lugar se siente muy bien; ambos cobramos subsidios, pero para ayudarnos a mantener a nuestros hijos, criamos chanchos, gallinas y vendemos leña. En esta casa prestada solo estamos los dos y 7 de nuestros hijos más pequeños, ya nos robaron animales en otras oportunidades por eso creo saber quiénes fueron".

Ayuda para los niños

Desde hace años residen en el campo y eso les permitió poder estar más cómodos por tratarse de una familia numerosa. Ahora no cuentan con un lugar adonde alojarse todos. “No sabemos bien adónde vamos a ir; en nuestra casa del barrio vive mi hija mayor con su nueva familia, algunos podrán quedarse pero no sé si todos, espero que podamos reconstruir la casa que se quemó, que no era nuestra, pero seguro podremos volver allí. Además quedaron nuestros animales”, expresó Carina, quien hizo un gran esfuerzo para realizar estas declaraciones. Muchas personas se acercaron para anticipar su colaboración. Seguramente con el transcurso de los días esta ayuda irá en aumento. Lo urgente es recuperar los útiles y ropa de los niños que asisten a clases en la escuela Gutiez para que no pierdan clases. Los niños tiene cinco, ocho, nueve, once y trece años.