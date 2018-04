Encontraron deambulando descalza a una policía federal que fue drogada en un boliche

Una joven de 28 años que reviste filas en la Delegación local de la Policía Federal Argentina fue encontrada por vecinos de la zona sur de Tartagal, deambulando totalmente desorientada, descalza y con ropa -un jogging y una camiseta de hombre- raída.

Al ver el estado en que se encontraba la mujer que apenas podía balbucear para pedir ayuda los vecinos llamaron al 911. Un móvil de ese sistema de emergencias se hizo presente en el lugar -ubicado en inmediaciones al acceso sur de Tartagal y detrás del Hotel Pórtico Norte- donde efectivamente localizaron a la joven. La chica no lograba ubicarse en tiempo ni espacio y solo pedía ayuda para conseguir un remis y regresar a su casa.

La joven fue trasladada hacia el hospital Juan Domingo Perón y los primeros estudios determinaron que había ingerido psicofármacos, aunque aún no se informó si había sido abusada sexualmente pero el hecho que haya aparecido con una remera y un jogging que no son de ella hacen prever lo peor.

Salida peligrosa



La chica alcanzó a manifestar que había salido a bailar al boliche Ciudad de Amir, ubicado en la zona norte de Tartagal, donde se conoció con unos militares y otros agentes federales aunque no dio mayores precisiones. Solo dijo que estaba bailando, ingirió un trago y se sintió mareada y no recuerda más nada, solo recuperó la conciencia 12 horas más tarde estaba pidiendo ayuda en el otro extremo de la ciudad.