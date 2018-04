Argentina tendrá ocho sedes para el Mundial 2030

El Comité Organizador de la candidatura del Mundial 2030 definió hoy en Buenos Aires que habrá doce sedes para esa competencia de 48 equipos y que ocho serán para Argentina, dos para Uruguay y otras dos para Paraguay.

Asimismo, el Comité, que deliberó en la Casa de Gobierno, decidió pedirle a la FIFA que adelante la decisión de la candidatura para ese Mundial a diez años (actualmente se define con ocho de anticipación) para ‘poder trabajar mejor en toda la organización’.

El anuncio lo hicieron, en conferencia de prensa, el secretario de Deporte, Carlos Mac Allister, junto al coordinador de Deporte, Fernando Marín, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y los pares de Uruguay, Fernando Cáceres (Deporte), Eduado Abulafia (Coordinador) y Wilmar Valdéz (Fútbol).

No estuvieron, porque el avión que los trasladaba a Buenos Aires fue desviado a Córdoba, los paraguayos Víctor Pecci (Coordinador) y Robert Harrison (Fútbol).

Marín dio casi por hecho que el Mundial, que conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo organizada en Uruguay, será otorgado por la FIFA a los tres países.

“Suponemos que el Mundial va a ser nuestro. No es una expresión de deseos, casi es una seguridad por la fortaleza que significa cumplir un siglo del inicio del fútbol en el mundo y esta tradición la deben respetar los eventuales competidores o quienes tengan el mismo deseo”, dijo.

Además, contó que en el partido España-Argentina jugado el pasado 27 de marzo en Madrid le pidieron a Lionel Messi que ayude a promover la candidatura y también ponderó el “apoyo” recibido por parte de la Federación Española.

Mac Allister, a su turno, evaluó que la candidatura tripartita será aceptada por la FIFA por el hecho “de cumplirse 100 años del primer mundial, porque dos de los organizadores -Argentina y Uruguay- han sido campeones mundiales y porque los tres presidentes actuales -Mauricio Macri, Tabaré Vázquez (Uruguay) y Horacio Cartes (Paraguay)-, han sido presidentes de clubes de sus países y han sido exitosos”.

En ese contexto, Chiqui Tapia analizó que “si bien es prematuro” adelantarse, una “buena base” de la candidatura tripartita puede ser que para el 2026 puedan organizar el Mundial Estados Unidos, Canadá y México.

Tapia hizo el anuncio de que el país tendrá ocho sedes pero no especificó cuáles serán porque esa decisión comenzará a definirse en una etapa posterior. Las cuatro plazas restantes serán repartidas en partes iguales por Uruguay y Paraguay.

Chiqui sí aceptó que “lo edilicio será fundamental” para elegir los estadios sedes y adelantó Santiago del Estero ya se ha propuesto para ser competidora.