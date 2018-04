La ciudad se vistió de azul por los niños con autismo

La Fundación Pedacito de Cielo que asocia a personas con síndrome de Asperger en Güemes, llevó adelante este fin de semana, una intensa actividad en la plaza central, para recordar el Día Mundial del Niño con Autismo.

Si bien el día se recuerda los 2 de abril de cada año, las actividades fueron reprogramadas para el sábado 7, debido a que el lunes 2 se presentaba muy inestable. La Fundación, que solo cuenta con un año de vida, también celebró el hecho de haber podido inaugurar su sede propia en calle Alberdi 35, la que fue habilitada el pasado viernes 6. “Estamos muy felices porque ahora podemos recibir a todos los papás con sus niños en nuestra casa. Contamos con un equipo de profesionales para una atención integra de la persona TEA” informó su presidente, Guillermo Cruz. Por muchos años los padres con niños con Trastorno del Espectro Autista, tuvieron que viajar dos o tres veces por semanas para una atención profesional en la ciudad de Salta. Eso representaba un importante gasto en pasajes además del tiempo para concretar el viaje. “Contar con profesionales que pueden atender a los niños en nuestra propia ciudad, fue el primer triunfo como grupo de padres ya que lo conseguimos antes de ser Fundación, porque no solo se trata de un ahorro en viajes, sino que nuestros niños muchas veces no pueden soportar tanto tiempo viajando, se estresan con facilidad, no rinden lo mismo” expresó Cruz.

La segunda dificultad en la lucha de los padres por una mejor calidad de vida para sus hijos, fue un espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades. “Logramos transformarnos en una fundación y ahora ya tenemos nuestra propia casa. Esperamos que más padres se sumen, que sepan sobre las grandes ventajas para alcanzar una mejor calidad de vida que encontrarán junto a nosotros, solos es mucho más difícil” manifestó Delma Díaz como miembro de la fundación. No hay un registro de la cantidad de personas afectadas con autismo en el departamento. Muchos padres temen escuchar un diagnóstico de este tipo y no quieren enfrentarse con la realidad. “Aún hay papás que niegan la condición de autismo en sus hijos, intentan que lleve una vida normal en un ambiente para ellos agresivo. Yo los invito a que se acerquen por cualquier duda. Aquí podemos realizar un diagnóstico. Recordemos que el Autismo no es una enfermedad; es una condición”, expresó.

En la plaza central, la fundación desplegó un stand con la información básica sobre el autismo, con remeras azules que es el color que representa al trastorno. Estuvieron acompañados por artesanos para darle color a la jornada, artistas TEA demostraron su talento con la música y hubo payasos.