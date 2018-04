Vicedo: “Hay que trabajar más en los errores”

Villa San Antonio logró su cometido pero necesitó de su máximo goleador para quedarse con la victoria ante Villa Primavera (3-2), en la semi de ida.

Matías Vicedo, autor del gol del triunfo, quien sumó su sexto tanto con la camiseta azulgrana, contó la sensaciones que dejó la victoria en el primer duelo con el gallito: “Es más que importante, eran 90 minutos donde jugaban mucho la ansiedad y los nervios. Sabíamos que sería un partido duro”. La intensidad con la que se jugó y el emotivo final fueron los detonantes de un gran espectáculo. “Estos partidos son así, es una semifinal y un clásico, los dos equipos íbamos a meter y jugar, tuvimos la suerte de ser más inteligentes y convertir más goles”, analizó el Toro Vicedo y luego destacó: “La actitud de la gente que estuvo dentro y fuera de la cancha, esa vibra positiva nos sirvió de mucho, pudimos sacar un partido más que difícil adelante y pensar más tranquilos en lo que viene”.

La mínima diferencia a favor que logró San Antonio es positiva, pero también está claro que no definió nada porque resta mucho por jugar. “Es la mínima ventaja, nos descuidamos y quedamos igual en el resultado, tenemos que trabajar más que nada en los errores que tuvimos, futbolísticamente y jugando lo hicimos bien. Tuvimos errores clave que no pueden pasar si queremos lograr un ascenso”, expuso el delantero de la villa.

Por otra parte, todo indica que Martín Martos, DT de San Antonio, podrá recuperar a Luis Velázquez para la revancha, quien fue preservado porque se recupera de una fuerte sobrecarga muscular.

Velázquez, un hombre clave en la última línea de la villa, llegaría en condiciones para jugar la semifinal de vuelta.

La experiencia del defensor, un titular indiscutido en el once titular de Martos, sería fundamental.

Con respecto a la lesión de Mario Campos, quien se rompió el tendón de Aquiles de su pierna derecha, el volante será intervenido quirúrgicamente es la jornada de hoy. El mediocampista estará fuera de competencia al menos por siete meses.