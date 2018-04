Viviana Canosa y Alfredo Casero y sus miradas sobre el feminismo

Invitados a PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, Viviana Canosa y Alfredo Casero expresaron su opinión sobre el feminismo y sentaron postura al decir que el accionar de algunas feministas no los representa.

Consultados sobre si se sienten representados por el actual movimiento feminista, Virginia Gallardo, Inés Estévez y Gabriela Cerruti dijeron que sí, mientras que Viviana Canosa, Alfredo Casero y el periodista Juan Cruz Sanz se mostraron reticentes.

Al preguntarle, Canosa explicó: “No, no me siento representada para nada como mujer”. Y argumentó: “Me parece que es puro marketing. No me identifico con ninguna mujer de las que aparecen en televisión, hablando de lo mediático. Son temas muy serios que se banalizan todo el tiempo. He vivido circunstancias en mi trabajo donde no he sentido, de ninguna manera, este apoyo femenino, y siento que se usa para algunas mujeres, para algunos casos, y para otras no”.

“Hace 25 años que trabajo. He sentido el abuso de los hombres, pero también el abuso de las mujeres. Soy una mujer fálica y no soy una mujer que me crié en una caja de cristal y nunca me enfrenté al mundo, y ese mundo estaba lleno de hombres y mujeres crueles. Hay mujeres y hombres de mierda. He sido cruel y habré ejercido violencia psicológica, pero lo importante es la evolución. Esta grieta entre hombres y mujeres me parece un horror”, cerró la periodista sobre el tema.

Lo que dijo Casero

Luego, Casero se unió al debate. “No adhiero a ningún tipo de violencia y a nada que separe a los hombres y a las mujeres. Amo a las mujeres y conozco a muchas que han luchado y trabajado por los derechos “, dijo.

Y siguió: “Me parece una porquería que le pinten la cara a un pibe con aerosol porque está defendiendo una iglesia. Me parece una barbaridad que se cosifican de la manera que se cosifican en contra de la cosificación. Me parece un horror que se tapen la cara con bombachas de encaje para salir a putear contra el patriarcado y los hombres”, sostuvo.

“Amo a las mujeres, vivo entre mujeres, trabajo entre mujeres y nunca en la vidaà más allá de que podés putearte o no con una mujer en alguna ocasión, también me han cagado a trompadas mujeres“, recordó Casero.

“Me pegaron físicamente y me han lastimado el alma. Yo debo haber lastimado psicológicamente pero no me sale pegarle a una mujer, de la misma manera que no me sale pegarle a un hijo”, cerró el humorista, que reconoció “que le da terror ver a gente con la cara tapada jugando a ser maquis contra los hombres”.

“Hay que romper las grietas de la imbecilidad, porque siempre alguien gana con esa separación”, concluyó.