Revelaron detalles sobre cómo murió Avicii

“Él quería buscar la paz”, aseguró su familia cuando se conoció la muerte de DJ Avicii. No quedaban dudas de que se trató de una trágica decisión y no un deceso con causas naturales. Sin embargo, poco se conocía sobre la forma en la que el músico de 28 años terminó con su vida.

Múltiples fuentes consultadas por el portal TMZ, aunque difieren en algunos detalles, coinciden en que usó un vidrio para cortarse las venas.

Uno de los allegados a la familia sostuvo que se trató de un vidrio afilado. Otras dos fuentes cercanas sostuvieron que Avicii rompió una botella y usó los fragmentos para herirse. En tanto, uno de los personajes consultados afirmó que se trataba de una botella de vino.

Tampoco quedó del todo claro qué parte del cuerpo fue la que el músico se cortó. Mientras algunos sostuvieron que se abrió las muñecas, otros aseguraron que se abrió a piel a la altura del cuello.

Tim Bergling, fue hallado sin vida el 20 de abril en Mascate, Omán, donde llevaba unos días de vacaciones con sus amigos. El artista se retiró del escenario en 2016 cuando ya sufría problemas de salud, incluida una pancreatitis aguda, desatada en parte por el exceso de alcohol.

“Tim no estaba hecho para la máquina de la industria en la cual se encontró involucrado. Era un hombre sensible que adoraba a sus fanáticos pero que evitaba los proyectores”, indicó su familia.

En 2016 sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro con tan solo 26 años y admitiendo que quería apartarse del ritmo de vida frenético al que lo llevó el mundo de la música electrónica.

Avicii -nombre que tomó del sánscrito y que se refiere al nivel más profundo del infierno para los budistas-, sostenía que era introvertido y que nunca se sintió cómodo con el alocado estilo de vida de un DJ, para quien el alcohol estaba siempre disponible.