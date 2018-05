Janelle Monáe se declaró pansexual e hizo estallar internet

Janelle Monáe reveló el misterio sobre su sexualidad. “Sólo salgo con androides”, solía decir, y “si escuchas mis discos, está ahí”, en la entrevista que es tapa de Rolling Stone. La artista de 32 años se declaró pansexual. “Por ser una mujer queer afroamericana en los Estados Unidos, alguien que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, me considero una cabrona bien libre‘”

Si bien inicialmente se consideró bisexual, la música explicó a la revista: “Luego leí sobre la pansexualidad y dije ‘Oh, con estas cosas también me identifico’. Estoy abierta a aprender más sobre quién soy”.

Mientras la actriz de Moonlight y Figuras ocultas se sumaba a la lista de celebridades que se identifican de con esta manifestación de la sexualidad -Miley Cyrus, Lady Gaga, Angelina Jolie, Michelle Rodriguez, Vanessa Carlton-, las búsquedas de la palabra pansexual en internet aumentaron un 11.000%.

Aunque se confunde con la bisexualidad, el término expresa otra cosa: la pansexualidad alude a la atracción sexual, romántica o sentimental por un espectro de identidades: hombres y mujeres heterosexuales, lesbianas, gays; intersexuales, transexuales e intergéneros. Rechaza las atracciones basadas en nociones binarias (que sería el caso de la bisexualidad) y experimenta inclinación por las personas más allá de su sexo o género.

En los últimos videos de Monáe, los singles ‘Make Me Feel‘ y ‘Pink‘ de su álbum Dirty Computer (que produjo Prince poco antes de su muerte), las imágenes y las palabras son “confesiones de inseguridad física y emocional, puntuadas con liberación sexual”, en la descripción de Rolling Stone.

La artista explicó en la nota: “Quiero que las chicas y los chicos jóvenes, no binarios, gay, hetero, queer, que la estén pasando mal por su sexualidad, que estén sufriendo por sentirse excluidos o víctimas de bullying por ser singularmente ellos mismos, sepan que los entiendo. Este álbum es para ustedes. Estén orgullosos”.

Janelle Monáe convirtió su revelación en un mensaje positivo para los jóvenes que sufren exclusión o violencia por sus identidades sexuales.

Monáe, de 32 años, creció en una familia muy religiosa, bautista, en Kansas City. “¡Tengo 50 primos hermanos! Literalmente no tengo tiempo de hacer una reunión pública con mi familia enorme, para anunciar ‘¡Ey, flash de noticias!’”.