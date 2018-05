Falleció una funcionaria del ministerio del Interior

Marina Carbajal, quien fuera directora nacional de Fortalecimiento de Prácticas Democráticas desde marzo, luego de desempeñarse en la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia del Ministerio del Interior, falleció hoy tras una larga enfermedad, informaron hoy fuentes del Gobierno.

Desde el inicio del gobierno de Macri, Carbajal se desempeñó en la Subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia del Ministerio del Interior, y luego de la reestructuración interna en la cartera conducida por Rogelio Frigerio, desde marzo ocupaba el cargo de directora nacional de Fortalecimiento de Prácticas Democráticas.

De hecho, su designación dentro de la Secretaría de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior se había hecho efectiva la semana pasada, el 24 de abril, cuando salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación.

Con una extensa carrera académica y política, se destacan su título de licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella y un máster en "Arts in Politics" expedido por la New York University.

También su trabajo como asesora, entre 1997 y 2000, del economista Domingo Cavallo, por entonces diputado nacional y posteriormente candidato a jefe de Gobierno porteño.

Tras desempeñarse en el ámbito académico nacional e internacional, en 2006 volvió a la actividad política de la mano del entonces diputado nacional Esteban Bullrich, como asesora de Relaciones Políticas, hasta diciembre de 2009.

Ya dentro del PRO, Carbajal fue consultora en la Subsecretaría de Inversiones del gobierno porteño durante 2009; y entre 2010 y 2013 trabajó en el desarrollo del PRO en el noroeste del país; y también hizo lo propio en Río Negro.

Entre 2010 y 2015 también fue asesora del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (nuevamente al mando de Esteban Bullrich), y entre 2013 y 2015 hizo lo propio en el ministerio de Modernización porteño.

Lo he dicho ya muchas veces pero creo que vale la pena repetirlo. Me siento inmensamente agradecida por los amigos que tengo, ellos y mis padres, lo mismo que quienes trabajan en el Ministerio del Interior, son quienes me sostienen dan fuerzas para seguir adelante. GRACIAS!