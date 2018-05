“La identidad del Tribuno BB es la entrega”

Detrás del Tribuno BB hay un barrio, familias, jóvenes y niños que viven con mucha emoción lo que el equipo está haciendo en el Torneo Federal de básquet. El verdolaga ya superó la reclasificación, también los octavos de final y puso los dos pies en cuartos donde desde el próximo jueves enfrentará a Atlético Tala (Entre Ríos) en serie la mejor de cinco con la ventaja de la localía a favor de los salteños.

El cordobés Pablo Martínez es uno de los protagonistas que moviliza al club de barrio. Desde la dirección técnica se encargó de darles conceptos claros a los jugadores para que estos encuentren una identidad en su primera experiencia en el Federal. El entrenador habló con El Tribuno sobre el momento verdolaga y el desafío que se viene.

“Hay muy buenas expectativas de cara a lo que viene y también las había antes, cuando no teníamos esa presión de clasificar. Todo se fue dando de forma muy natural; el equipo encontró una identidad y de ahí salió el segundo puesto en la zona, ganamos la reclasificación y ahora el pasaje a cuartos de final”, expresó Martínez.

“La identidad de este equipo es la entrega y la actitud sobre todo en los últimos juegos. En varios partidos tuvimos que ir desde atrás en el marcador y la verdad es que el equipo mostró coraje, el deseo de no bajar los brazos y tratar de remontar el resultado”, expresó el DT, haciendo énfasis en esos puntos que llevaron al Tribuno BB a este presente en la tercera categoría nacional.

El verdolaga cerró las series frente a Ciudadela (Tucumán) y Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) fuera de casa, haciéndose fuerte en terrenos con entornos siempre complicados. “El mensaje siempre fue tratar de cerrar las series lo antes posible y en ambos casos nos planteamos no terminar las series de local, queríamos ganarlas afuera, poner todo lo que había que poner y olvidarnos del cansancio”, resaltó el entrenador.

Desde el próximo jueves la emoción volverá a vivirse al máximo en el complejo Nicolás Vitale, ya que desde las 22 se jugará el primer partido frente a Atlético Tala. Sobre al análisis del rival Martínez dijo: “Es un equipo muy rápido, con mucho recambio y jugadores de jerarquía. Se hace muy duro de local y de visitante trata de jugar de la misma manera. Tienen muchas variantes muy parecidas a nuestro juego. Vaticino una serie muy pareja donde las localías van a ser superimportantes”.

De a poco se comienza a vivir la serie de cuartos de final; las expectativas ya han trascendido los límites de barrio El Tribuno para contagiar a toda la ciudad con la esperanza de avanzar un paso más en el Torneo Federal.