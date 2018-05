Salta Basket cierra la fase regular de la Liga Nacional

En la Liga Nacional de Básquet está casi todo dicho y queda muy poco que definir. Uno de los hechos que hace falta develar es quién será el rival de Salta Basket en el repechaje por la permanencia. Los infernales completarán esta noche la fase regular recibiendo a Quilmes de Mar del Plata en el Delmi, desde las 21.30, y justamente son los de La Feliz uno de los posibles rivales.

El que más cerca está de enfrentar a Salta Basket en el play out es Ferro Carril Oeste, que marcha penúltimo en la tabla de posiciones. Los de Caballito hoy jugarán en Río Gallego a la misma hora frente a Hispano Americano; necesitan ganar y esperar que Quilmes y Comunicaciones no ganen para tener la esperanza de escaparle al mano a mano con los salteños.

Hoy cerrará la fase regular con actividad para todos los equipos; los enfrentamientos serán los siguientes: Argentino vs. Olímpico, Comunicaciones vs. Quimsa, Estudiantes vs. Atenas, Gimnasia vs. Peñarol, Hispano vs. Ferro, Instituto vs. Weber Bahía, La Unión vs. Boca, Regatas vs. San Martín, Salta Basket vs. Quilmes y San Lorenzo vs. Obras.

Para evitar cualquier tipo de especulación, todos los partidos se jugarán desde las 21.30.