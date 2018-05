El camino al éxito de Villa San Antonio

Villa San Antonio edificó su camino al éxito con un proyecto serio, ambicioso y bases sólidas. Apostó a la capacidad de Martín Martos, un constructor que supo reunir material de calidad, aprovecharlo y llevar al club a lo más alto, logrando algo histórico: el ascenso al Torneo Federal Regional Amateur (ex Federal B).

San Antonio arrancó firme el primer tramo, en su debut de visitante superó sin problemas a Villa Primavera por 3 a 1, con goles de Leo Silveira, Matías Vicedo y Pablo De Pauli.

El equipo de Martos, cargando una pesada mochila con la palabra ascenso, cumplió la primera.

El segundo paso también fue certero para la villa, de local superó a La Merced con dos goles de Matías Vicedo.

Así llegó el primer contratiempo (3ª fecha) en Rosario de Lerma, Massalín y Celasco le cambió la hora de ruta y se quedó con la victoria por 2 a 0. El buen andar de San Antonio y el invicto se quedó en Rosario.

De ahí en más vino el peor tramo del equipo azulgrana, encaminarse nuevamente a la victoria no fue para nada fácil, cosechó dos empates consecutivos, con Primavera en el Gigante del Norte 0 a 0 (4ª) y La Merced 1 a 1.

San Antonio necesitaba volver a encontrar su rumbo y lo logró en la última fecha de la fase regular, demostró que había material y venció a Massalín por 2 a 1. El resultado lo clasificó en primer lugar a la siguiente ronda.

La posibilidad de cometer errores pasó y el técnico de la villa lo sabía, trabajó y reorganizó a sus muchachos para que no perdieran la ruta.

Los resultados se vieron en cuartos de final, en Jujuy, superó a Monterrico por 2 a 0, Vicedo y Ema Cáceres encaminar a San Antonio al triunfo.

El envión que tomó el equipo fue importante, en el estadio Martearena, con goles de Vicedo, De Pauli y Perillo, eliminaron en el partido de vuelta a su competidor por 3 a 1.

Villa San Antonio disfrutaba de un momento único como institución, pero debía recorrer un tramo más para avanzar. En frente estaba Primavera, una dificultad muy compleja, a la que superó en la ida por 3 a 2.

La revancha fue más mucho más sencilla de lo que se esperaba, la villa se quedó con la victoria y clasificación al último tramo por 4 a 1.

El final de camino estaba a la vista para San Antonio, solo tenía que sortear a Dep. Marapa de Tucumán. En la ida, la villa cayó en el Jardín de la República 1 a 0, pero no se desvió de la meta y el domingo pasado en la revancha hizo historia al derrotar a los tucumanos por 3 a 1.