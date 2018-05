Mariano Mayer: “La Provincia no adhirió todavía”

¿Qué están haciendo particularmente con las pymes de Salta? Porque representan el 91% de las empresas que tiene la provincia y generan casi el 70% de los trabajos privados.

Los números que vos das son porcentualmente en todo el país, así que realmente es algo importante. Son el 99% de las empresas del país. Lo que estamos haciendo en la provincia es dar algunas herramientas que son nuestras como la ley pyme. La Provincia no adhirió todavía pero si hay pymes salteñas que la están aprovechando aunque nos falta mucho, pero eso tenemos que seguir difundiendo. No llegamos al 25% de las pymes de Salta que están registradas en la ley, así que todavía falta mucho. Por otro lado, estamos trabajando con los equipos locales, tanto de la provincia, los municipios como las universidades, las ONG en acercar herramientas tanto para mejorar y capacitar a las pymes y ayudarlas a mejorar su productividad, como también y fundamentalmente para promover el emprendedurismo, para que haya programas de apoyo a la creación de empresas.

¿Por qué Salta todavía no adhirió a la ley? ¿Por qué piensa que es tan bajo el nivel de adhesión?

Están trabajando, había un proyecto de ley para adherir y creo que era incluso pero le garantizaba estabilidad fiscal por un buen plazo, superior al plazo de la ley pyme. En ese sentido están trabajando en la provincia en todo un paquete de leyes para las pymes y los emprendedores. Lo que yo creo en por qué hay baja adhesión es un poco lo que vemos y son tres situaciones. Pymes que no se han enterado, por eso hace falta seguir difundiendo, porque hay pymes que se enteraron pero que piensan que esto no les aplica porque quizás asocian pymes a industrias o fábricas y no a comercio, agro, servicios o turismo, que son pymes y pueden acceder a la ley. El último tema, que quizás sea el más importante en algunos casos, es que ven cierta desconfianza, escepticismo o descreimiento sobre que esto sea algo real y que les convenga. Por eso es que estamos empezamos a difundir los números también. En Salta las pymes que se anotaron de Salta se ahorraron 150 millones de pesos en impuestos, entre los distintos beneficios de la ley. Sepan que esto es algo real, tangible, que pueden anotarse super fácil, con un par de clics y que a partir de que se anoten pueden acceder a los beneficios.

Hay algo que le quiero trasladar y es una queja del sector de las pymes en Salta. Desde hace tiempo vienen reclamando que las tarifas los están asfixiando. ¿Cómo piensan trabajar el aumento de las tarifas para empresas?

Más allá de lo que se trabajó para las electrointensivas, nuestra vocación y nuestro trabajo puntualmente es tratar de ayudar a las pymes a gastar mejor, a trabajar mejor sus consumos energéticos, que esto es una cuenta pendiente en nuestro país, especialmente en las pymes. Se consume mal, no hay trabajo de la eficiencia y hay mucho para mejorar allí. Incorporando tecnología, haciendo un análisis de los consumos energéticos, incorporando en lo que puedan energías renovables. Ahí hay un campo de trabajo muy grande, en el que estamos incluso otras líneas de apoyo podemos tener, tanto de financiamiento como asistencia técnica para poder ayudar a las pymes a mejorar por el lado de los costos, porque no estaba esa cultura y eso es algo que cualquier pyme de otro país lo tiene super presente y cada vez más. Es parte de la mejora de productividad que te decía al principio.

El artículo 10 de la ley pyme, interesa particularmente a Salta porque habla sobre las pymes de frontera. ¿Qué están haciendo para las empresas fronterizas en la provincia?

Estamos conversándolo porque muchos de los temas que se venían discutiendo con las provincias para darle contenido a esa reglamentación estaban incluidas en la reforma tributaria y en el pacto fiscal. Entonces ahora es como que se inicia una nueva conversación. Es cierto que todavía hay mucho ruido porque hay varias cuestiones del pacto fiscal y terminaron subiéndose otros impuestos. Entonces, ahí es como que está bastante confuso el tema porque las pymes se quejan mucho de esa situación. Entonces, estamos volviendo a analizar, sobre todo tratando de unificar posturas y definir. Si no, nos llegan a Buenos Aires versiones, posturas e ideas; entonces lo que les hemos ofrecido es sentarnos a trabajar, hacer los números y ver qué contenido concreto le podemos dar a ese artículo 10 de la ley, pero por supuesto distinguiendo lo que se puede hacer y lo que excede a la ley pyme y tiene que ver con otras cuestiones. Hemos ofrecido ayuda y ver cómo podemos desde la ley pyme colaborar para resolver esas asimetrías.