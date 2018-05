En Salta esperan nuevos precios de los inmuebles

"Se tienen que reacomodar los precios, pero en esta incertidumbre es complicado decir de cuánto será". Con esas palabras, Andrea Ramonot, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis) expuso la incertidumbre que impera en el sector por estos días.

Tras la escalada del dólar en las últimas semanas, hay varios sectores que pasaron factura sobre el impacto económico. Sin lugar a dudas, habrá que prestar una especial atención al mercado inmobiliario para ver cómo esta depreciación del peso incide realmente en el precio de los inmuebles.

La compra y venta de propiedades, especialmente desde la aparición de los créditos hipotecarios UVA (unidad de valor adquisitivo), había tenido un crecimiento exponencial. Los primeros brotes verdes se veían en esa actividad a nivel nacional.

Ramonot dijo que durante 2017 en lugares como Gran Buenos Aires y los mercados más importantes, la incidencia de los créditos UVA fue de más de un 60 por ciento en el mercado.

"En el 2018 tengo mucha fe porque los UVA aún siguen siendo la mejor opción para la adquisición de viviendas", sostuvo la titular del Cucis.

Para Ramonot, la mayor cotización de la divisa norteamericana no debería afectar directamente al precio de los inmuebles porque no hay insumos en dólares. Aunque- añadió que "en este contexto de incertidumbre los precios de los inmuebles, obligadamente, se tienen que reacomodar".

"Salta no es una plaza que esté 100% dolarizada, más allá de que el común de la gente piense eso. En el microcentro o algunos barrios privados el dólar es una referencia más fuerte. Sin embargo, siempre hay una corrida a raíz de que sube el dólar y muchos empresarios suben los precios, pero cuando baja el dólar nadie reduce los precios, entonces eso sí genera un acelere de la inflación", comentó la presidente del Colegio de Corredores.

"Bajar la especulación"

Ramonot consideró fundamental desalentar la especulación financiera por más tentadoras que sean las tasas de las Lebacs, ya que "los ladrillos siempre mantienen el valor". Se lamentó, además, por la demora que existe actualmente entre el momento que se concreta una operación y efectivamente los dueños del inmueble "ven el dinero", porque en ese lapso se genera desfasaje de cuatro meses que está afectando al precio de las viviendas.

Créditos UVA

Asimismo, la presidenta del Colegio de Corredores, expresó que espera que se mantengan los créditos UVA, porque asegura que van a seguir teniendo su éxito en tanto y en cuanto la tasa de inflación esté por debajo del índice de salario, que es como se viene manteniendo hasta ahora.

"Hubo un gran destape a partir de los créditos porque se están otorgando muchos para viviendas privadas, entonces hubo un crecimiento. Hay un pequeño desacelere en las obras privadas, pero calculo que es parte de esta situación. El UVA funciona en todos lados y tiene que funcionar en Argentina, pero viene de la mano de un montón de medidas pero eso ya no depende de nosotros", señaló Ramonot.

Por el aumento de la línea crediticia, la referente del Cucis aclaró que subió mucho la demanda de inmuebles, en especial aquellas unidades que están aptas para este tipo de créditos. Es por eso, que todas las viviendas que reúnen esa característica subieron en un porcentaje del 25 por ciento aproximadamente.

Invertir en ladrillos

"El ladrillo siempre se revaloriza, pase el gobierno que pase. Es por eso que no hay que dejar que las variaciones del valor del dólar nos afecten directamente, no debería ser así. Deberíamos pensar más a futuro y desalentar la especulación financiera. No debería estar todo tan ligado al dólar y ser un poco más nacionalistas, esto es una opinión muy personal", expresó Ramonot.

Pero para lograr esto, se deben generar un montón de cambios.

"La Argentina siempre llevó un rumbo y al cambiarlo trae una inercia que no se soluciona en dos años. También tiene mucho que ver con la conciencia de la gente que si ante una subida del dólar sale todo el mundo disparando a comprar o te suben una tasa y la gente opta por las Lebacs, siempre está la especulación. Creo que es una cuestión de naturaleza de los argentinos que terminamos cayendo en esto", añadió.

Ramonot espera que no se repita una crisis donde aparezca un nuevo "corralito", como sucedió en el 2001 durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

"Después de años de no tener créditos, tener la posibilidad de adquirir uno ante un déficit habitacional enorme, creo que tenemos que darnos nosotros la oportunidad de que esto se mantenga y tratemos de sacar lo adelante", finalizó.