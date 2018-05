Los equipos de Gobierno

Los equipos que acompañan a los ejecutivos en cualquier ámbito siempre son motivo de críticas o cuanto menos de análisis por entendidos y opinólogos que como ciudadanos tienen todo el derecho a opinar, aunque sus puntos de vista se impregnen de subjetividades.

El origen formacional de los funcionarios define su perfil, con sus atributos y limitaciones. Por ello es importante individualizar esas fuentes y analizar sus condicionamientos.

Una breve enumeración de las mismas es la siguiente;

-Universidad

-Empresa privada

-Fundaciones, ONG, centros de estudio, etc.

-Partido político

-Amigos

Solo por dar algunos ejemplos bastante claros. El equipo de Alfonsín fue eminentemente político. El de Kirchner un grupo de amigos. El de Macri un grupo de empresarios (ceos), etc. Cada grupo tiene falencias y atributos; Los universitarios son técnicamente hablando los mejor preparados, sin embargo no son hombres de despacho, no son ejecutivos, probablemente conozcan el qué, pero ignoran el cómo y fallan en la ejecutividad. Los ceos y empresarios son el complemento perfecto del universitario. Esencialmente pragmáticos y ejecutivos, adolecen de dos falencias, una puede ser el conocimiento específico de la gestión y la otra la falta del timer político que la actividad privada no necesita pero el manejo de la cosa pública exige. Los políticos, aunque no se lleven muy bien, son un complemento necesario en un gobierno de ceos y empresarios, el actual gobierno nacional es un ejemplo evidente. Sin embargo los políticos no pueden, en el mundo moderno, ser el único componente de un equipo. Esa ha sido una de las causas por las que el radicalismo en el poder no pudo afrontar los desafíos innovadores del mundo moderno. Alfonsín, con ser uno de los políticos más brillantes del siglo, es un ejemplo de lo apuntado. Los amigos, costumbre muy provinciana, solo sirven para disimular ineficiencias, satisfacer caprichos y a veces para encubrir corruptelas. Normalmente son designados en cargos con la excusa de la confianza.

Justo es reconocer que el gobierno provincial, en la última renovación, ha cambiado a favor de empresarios y ceos la orientación de las designaciones, en las que antes siempre predominó la amistad. Por cierto este es un tema que merece muchas apreciaciones, pero debe ser tenido en cuenta, porque en alguna medida es una impronta valida de las administraciones y con ellas, en muchos casos, de su éxito o fracaso.