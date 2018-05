Reclaman por el protocolo para asistir a mujeres víctimas de violencia

El directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) le planteó al ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, la necesidad imperiosa de que Salta cuente con un protocolo de asistencia sanitaria para víctimas de violencia de género. El proyecto entregado al ministro en septiembre del año pasado brinda herramientas para detectar casos de violencia, aunque la mujer no diga nada sobre el tema.

"Hoy al no tener estipulado un protocolo, salvo el hospital San Bernardo, cada profesional o cada equipo interviniente hace lo que humana y profesionalmente entiende que puede hacer y quizá no es lo adecuado, no es lo óptimo", señaló la presidenta del OVcM, María Laura Postiglione.

La violencia de género es un tema complejo, por lo que Postiglione insistió que se debe tratar con cuidado. Ante estos casos se requiere una formación específica, herramientas de trabajo que están planteadas por protocolo (enmarcadas en la Organización Mundial de la Salud) y que son anticipadores de hechos de violencia. "No podemos seguir en lo artesanal o con lo que a cada uno le parece que tiene que ser. Hay muchas mujeres que fueron víctimas de femicidio que no llegaron a hacer las denuncias; es importante tener un Estado en cada ámbito donde la mujer transita para detectar y poder por lo menos intentar ayudarlas", agregó la referente.

En la reunión de ayer, el ente autárquico y autónomo también solicitó la derogación del decreto 1.170/12, sobre el procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles.

"Este decreto es restrictivo porque plantea obligaciones como la denuncia previa y la declaración jurada, lo que hace que las mujeres terminen decidiendo no acercarse al servicio de salud. Estamos hablando de mujeres víctimas de violación", indicó Postiglione.

Tras la inauguración del Polo Integral de Mujeres en Salta en calle Siria 611 el lunes pasado, el gobernador Juan Manuel Urtubey al ser consultado por los medios de comunicación mencionó que en la provincia se hicieron 18 pedidos de abortos no punibles, de los cuales se practicaron seis debido a que hubo cuatro casos denegados que habían excedido las 12 semanas, según el protocolo establecido por la Corte, y ocho mujeres desistieron por su propia voluntad después del gabinete de Salud Pública.

"Lo cierto es que proporcionalmente en la cantidad de casos que hay es ínfimo el acceso al aborto no punible, sobre todo en el norte provincial. Los embarazos de niñas de 11 años son abusos y ahí no se ofreció el aborto", reclamó la titular del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Las expectativas luego de la reunión con Mascarello son positivas. El funcionario se comprometió a avanzar con los pedidos.

Una fecha histórica

Pía Ceballos, una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, recordó felizmente durante la reunión con el ministro Roque Mascarello que ayer se cumplieron seis años de la sanción de la ley de identidad de género 26.743; sin embargo, el artículo 11 que establece la salud integral de las personas trans, y el 12, el trato digno, no se aplican como corresponde. “No hay un acceso real dentro de los servicios de salud, hay solo una endocrinóloga para toda la población trans que atiende un día a la semana dos horas. Es imposible. En el Materno Infantil, lugar donde se operaron a ocho varones trans no quieren avanzar con las chicas trans. Le pusieron muchos peros y hay una denuncia en el Inadi y en la Defensoría Oficial por un caso”, manifestó Ceballos.