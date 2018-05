“Ir al FMI acelera la corrida porque los inversores saben que el organismo pedirá devaluar”

El ex jefe de investigaciones económicas del Banco Central Jorge Carrera advirtió hoy que la corrida cambiaria continuará durante las próximas semanas porque los inversores seguirán yendo al dólar debido a saben que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pedirá devaluar más el peso.

Carrera explicó que el organismo multilateral exigirá a la Argentina un ajuste de cuenta corriente, en lo que el país tiene un "gran problema" porque el déficit llega al 5% del Producto Bruto Interno (PBI) cuando la economía creció sólo 3% en 2017.

La segunda exigencia del Fondo, según el analista, será reducir más el déficit fiscal total, que incluye el pago de los intereses de la deuda externa, que está cerca del 6% del Producto Bruto Interno.



Y la tercera pata del triángulo de exigencias del FMI será el plan de reformas estructurales, lo que contempla "flexibilidad de los mercados laboral y previsional, privatizaciones, competitividad y flexibilidad en la economía".

"Es una paradoja: ir al Fondo te acelera un poco la corrida hasta que acuerdes el crédito. ¿Por qué? Porque el FMI exige corregir la cuenta corriente y para eso pide que devalúes un poco más. Y eso es lo que están viendo los inversores", explicó el economista en declaraciones a radio Metro.

El experto dijo que del análisis se podrían desprender dos lecturas que dan cuenta que el Gobierno de Mauricio Macri está en una encrucijada de la que no le está siendo fácil salir, por presión externa y por errores propios. .



"O esto fue una muy mala praxis con la que las autoridades del Banco Central mostraron cierta inoperancia en el manejo de la corrida y pasó lo que pasó, por lo que se tuvo que ir corriendo al Fondo Monetario", postuló.



O, una lectura más compleja, indicaría que la ida al FMI es en realidad una pulseada que había en una parte del establishment y los bancos e incluso dentro del Gobierno, entre ir ahora o en 2020 luego de que se hubieran ganado las elecciones.

"Sabemos que los bancos internacionales (N de la R: el JP Morgan) estaban presionando a las autoridades del Central y del Gobierno para que iniciaran cuanto antes las conversaciones del Fondo", apuntó Carrera.

Y opinó que el "ala política" del Gobierno, encabezado por Marcos Peña, no quería que esto pasara porque electoralmente es "muy malo", lo que hacía pensar al mercado que esta opción era para el 2020, pasadas las elecciones.

Si bien hubo un shock externo por la suba de tasas de Estados Unidos que fortaleció al dolar contra las monedas de los emergentes, ningún país fue al Fondo ni elevó su tasa de política monetaria al 40% como la Argentina, señaló el economista.

"Eso nos indica que hubo, tal vez, un poco de ingenuidad en la percepción de los mercados. En el Banco Central pensaban que tenía el partido controlado jugando en el campo adversario y de pronto se dieron cuenta que no era así", graficó.

Sostuvo que la fragilidad de la Argentina se agravó por el desmantelamiento de todos los controles de capitales y la estimulación de los flujos de capitales de corto plazo que permitieron la llegada de 10.000 millones de dólares por poco tiempo y por los que se pagaban una tasa altísima.

"Se dieron cuenta que no tenían grandes instrumentos para frenar una corrida. Ahora, la pregunta es: ¿Por qué el cambio de humor es tan intenso en la Argentina en comparación con otros países con situaciones similares como Turquía e Indonesia?", se preguntó Carrera.

Y postuló que "el error" está en la percepción que el Gobierno tiene sobre la "potencia de la tasa" de interés, porque en otras economías es potente, pero en la Argentina el crédito es de sólo 14% del PBI, por lo que la tasa no tiene un efecto importante sobre la actividad económica.