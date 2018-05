El acuerdo con el FMI, bajo la lupa de un diario británico: El costo será muy alto

Si bien las negociaciones del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito recién se iniciaron, todos ya hablan del inminente acuerdo con el organismo crediticio internacional, inclusive los medios del exterior que analizan los coletazos de la economía en nuestro país.

“¿La apuesta del FMI de Argentina valdrá la pena?”, se pregunta el diario The Guardian desde el título de un artículo, donde destacan que Mauricio Macri y el organismo “abandonan una relación problemática para apuntalar el peso”.

Pero señalan también el fuerte rechazo de los argentinos a un organismo, que tuvo su papel protagónico en “en la profundización y la prolongación de la depresión de 1998-2001”.

Los diarios del mundo que se especializan en la cobertura de la información financiera, se hicieron eco de la noticia del regreso de la Argentina al FMI. El Financial Times, The Wall Street Journal o la agencia Bloomberg, fueron algunos de ellos. Pero también tuvieron se hicieron eco de la noticia los influyentes The New York Times, The Washington Post, de Estados Unidos, BBC del Reino Unido, o El País y El Mundo, de España.

El artículo de The Guardian fue escrito por el periodista Larry Elliott, un prestigioso analista económico británico, especialista en temas como la globalización, el comercio en Europa, el desarrollo y la interfaz entre economía y medio ambiente, entre otros. temas

En su reciente publicación, analiza el costo que tendrá para el país y la sociedad argentina que tiene un ‘odio visceral‘ por el fondo, el crédito ‘stand by‘ que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra negociando en Washington con las autoridades del organismo.

‘La dirección más probable será reducir el déficit de la cuenta corriente mediante la contracción de la economía, lo que por supuesto no es bueno para la mayoría de los argentinos‘, sostiene en referencia a las condiciones que imponga el FMI al país.

Y adelanta: "Sin duda, Argentina obtendrá su línea de crédito por debajo de las tasas vigentes en el mercado, pero tendrá un costo. El FMI establecerá condiciones y es casi seguro que sean dolorosas e impopulares. Hay muchos lugares en el mundo donde no se ama al FMI. Pero en algunos de ellos el odio es tan visceral como en Argentina".

El periodista británico también enumera los errores de la política económica del presidente Macri, que lo llevaron a tomar la decisión anunciada días atrás y que generó un fuerte revuelo."‘Macri, quien prometió en las elecciones de 2015 regresar a Argentina al camino de la ortodoxia económica, tras las presidencias de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, no ha producido el milagro económico prometido", sentencia.

Sostiene que el Presidente ‘pensó que un acercamiento difícil a la inflación y el déficit presupuestario llevaría a la entrada de capital extranjero en el país, y que la nueva inversión impulsaría el crecimiento y equilibraría la economía‘.

Pero que se encontró con la dura realidad: "Lo que Macri ha descubierto a su costa es que el capital extranjero puede salir del país tan rápido como llega".

"La transformación de la economía está tardando más de lo esperado y los mercados financieros se han vuelto impacientes", concluye el analista británico sobre la crisis argentina.