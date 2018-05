River-Estudiantes fue suspendido por lluvia

El partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata, que iba a disputarse hoy desde las 20 en el estadio Monumental por la 25ta. fecha de la Superliga, fue suspendido por razones climáticas.

A menos de seis horas del inicio del encuentro, la cuenta oficial del torneo confirmó la suspensión del encuentro “por las condiciones climáticas, y para preservar la integridad física de los protagonistas y espectadores”.

De esta manera, este compromiso será reprogramado por tercera vez en las próximas horas y la opción que manejaban ambas dirigencias es la de jugarlo el sábado.

No obstante, no se descartaba la alternativa de jugarlo mañana desde las 17, antes del inicio de la 27ma. y última fecha del campeonato, tal como está dispuesto en el reglamento.

De confirmarse esto u otra posibilidad, tanto River como Estudiantes postergarán para el martes los partidos por la última fecha que tenían programados para el lunes 14.

Es decir, River Plate recibiría el martes a San Lorenzo y lo mismo sucedería con Estudiantes que cerrará el torneo ante Rosario Central, como visitante.

La posibilidad de suspensión ya se manejaba desde temprano en los alrededores del estadio Monumental, ya que el estado del campo de juego estaba muy endeble por las últimas lluvias y el propio plantel conducido por Marcelo Gallardo no lo pudo utilizar para la tradicional práctica del día previo al partido.

Originalmente, este partido debió disputarse el último fin de semana de abril pero la dirigencia del pincha pidió con antelación la postergación ya que el martes 1 de mayo tenía programado el duelo por Copa Libertadores de América en la altura de Cusco en Perú.