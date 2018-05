El Chaqueño Palavecino será la figura estelar del festival Carrileñazo 2018

“El Carrileñazo siempre fue muy especial para la gente de Salta, por eso representa una alegría inmensa regresar al escenario de El Carril”, sostuvo Oscar Chaqueño Palavecino, en relación a su actuación de mañana en la mencionada localidad.

“Estamos preparados para una nueva fiesta del pueblo carrileño. Como es costumbre se trabajó a conciencia y esperamos que el público lo disfrute a pleno. En El Carril ya se vive un clima especial por recibir a esta convocatoria de los salteños”, sostuvo el intendente Efraín Orosco.

Cuanta historia encierra El Carrileñazo, insertado en el corazón del Valle de Lerma. Folcloristas de notable prestigio aportaron su repertorio para engrandecer esta convocatoria. ¡Qué hablar de la doma!, las tropillas más renombradas dijeron presente a través de las ediciones.

En horas se levantará el telón a la décimo novena edición de la gran fiesta en la localidad de El Carril. El convocante Oscar Chaqueño Palavecino será la figura estelar del festival a llevarse a cabo el sábado próximo, en la Estación Zuviría.

Por su parte, mañana viernes a partir de las 19, se vivirá la apertura formal de El Carrileñazo y, a su término, se realizará una gran peña, con entrada libre y gratuita para que toda la comunidad pueda disfrutar a pleno.

El domingo próximo, desde las 14, se realizará el gran festival de doma, con la participación de 50 montas en tres categorías, con agrupaciones gauchas de todo el país. Estarán presentes: El Relincho, La Salamanca, La Vuelta del Martín Fierro, El Palenque, La Campesina, La Yunta, La Nochera, La Caldereña y La Andariega, con 50 mil pesos en premios.

El festival estará a cargo de Aníbal Garzón y Tati Gonza, con el acompañamiento de los payadores Bagual Prieto y Julio Santos. El cierre será con un gran baile popular hasta las 2 de la madrugada. La entrada general tendrá un costo de 150 pesos, las populares 250 y las plateas 400.

El festival folclórico de mañana además contará con la presencia de: Mariana Baraj, el chaqueño Franco Barrionuevo, Cabales, Chirettes y Los 4 de Salta, entre otros artistas locales que subirán al escenario para sumar por el bien del espectáculo.

El Chaqueño es considerado un embajador del folclore argentino y es excepcional la cantidad de público que reúne en cada una de sus presentaciones. Desde muy pequeño se inclinó por la música. Luego de recoger experiencias en grupos, Oscar Palavecino decidió encaminar su carrera como solista y vaya si le fue bien..., un camino que fue en constante ascenso, con numerosos discos en su haber y varias giras por toda la Argentina.

Su expresión artística no tiene diferencias sociales ni económicas, llega a la gente de campo y también a las grandes ciudades. El teatro Gran Rex y hasta El Luna Park, en Buenos Aires, fueron testigos del enorme talento del hombre del Chaco salteño.

“Folclore, tradición y cultura, todo eso representa el consagrado festival El Carrileñazo. Nervios, alegría y ansiedad, me invaden en estos días, quiero que se ajuste hasta el último detalle para el festival. No tengo dudas que con el correr de las ediciones hemos ganado ampliamente en prestigio”, agregó el jefe comunal.

Con el eslogan “Así se canta en El Carril”, hace unos días se realizó el lanzamiento oficial en el Boliche Balderrama, donde el jefe comunal de la mencionada localidad comentó detalles de la esperada cita con el canto folclórico y la atractiva jineteada.

El pueblo, ubicado a 37 km de Salta capital, se convirtió en los últimos años en un polo gastronómico, impulsado por las autoridades municipales y provinciales. Desde 2013, todos los fines de semana se realiza una feria de comidas en la Estación Zuviría, con puestos que ofrecen empanadas, humitas, locro y asado, entre otros platos tradicionales. También se realiza una feria de artesanías, además de ser un lugar de encuentro para la realización de diversas actividades culturales y recreativas.