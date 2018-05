Del Potro sufrió una temprana eliminación en el Masters de Madrid

El tenista argentino Juan Martín Del Potro, número 6 del ranking mundial de la ATP, perdió este jueves con el serbio Dusan Lajovic en tres sets y quedó eliminado en los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, al igual que sus compatriotas Leonardo Mayer y Diego Schwartzman. Del Potro cayó sorpresivamente ante Lajovic (95), a quien nunca había enfrentado, por 3-6, 6-4 y 7-6 (8/6) en dos horas de juego y 17 minutos. El tandilense, cuarto preclasificado en Madrid, ganaba 4-0 el tie break del tercer set, pero cometió varios errores y su rival lo aprovechó.

En el primer set, tanto "Delpo" como el serbio comenzaron firmes con sus saques hasta el séptimo game, ahí apareció la primera diferencia. El tandilense tuvo la primera ventaja para quebrar y no la desaprovechó. Castigó con un misil de derecha y se adelantó 4-3, luego mantuvo su servicio y más tarde cerró por 6-3 con otro quiebre en 32 minutos. Del Potro mostró mucho equilibrio, orden y apenas tres errores no forzados, así hilvanó cinco games seguidos y pasó de 3-2 en contra a 6-3 y 1-0 en el segundo parcial. La reacción del serbio llegó cuando al fin pudo apoderarse del servicio del argentino y lo quebró 4-3 atacando sobre su revés.

El serbio de 27 años fue ganando en solidez y potencia a medida que avanzaba el partido y tras llevarse el set por 6-4 quebró de entrada a "Delpo" en el segundo para adelantarse 1-0. Así estiró el partido hasta un tercer parcial, donde todo volvió a ser parejo hasta el tie break. El tandilense de 29 años arrancó mejor: 4-0 en lo que parecía ser un triunfo consumado. Sin embargo, Lajovic no bajó los brazos, recuperó los mini breaks, forzó a Del Potro a equivocarse y finalmente se impuso 8-6.

Los otros dos argentinos que jugaron después, Leonardo Mayer y Diego Schwartzman, también quedaron eliminados en los octavos de final contra los favoritos del certamen madrileño. El correntino Leonardo Mayer (45 del ranking ATP) se despidió luego de perder frente al alemán Alexander Zverev (21 años, 3° del mundo y segundo favorito) por 6-4 y 6-2, en una hora y 10 minutos de juego. Yaca Mayer logró dos buenas victorias en el certamen ante el italiano Fabio Fognini (19) y el español Fernando Verdasco (37), pero no pudo con Zverev.

En el último turno, el "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del escalafón mundial, perdió con el número uno del mundo, el español Rafael Nadal, máximo favorito y defensor del título en Madrid, por 6-3 y 6-4 en un encuentro que duró una hora y 44 minutos. El azuleño Federico Delbonis (78) quedó eliminado el miércoles al perder con el austríaco Dominic Thiem (7), en un maratónico encuentro por 4-6, 6-3 y 7-5, tras 2 horas y 24 minutos de juego.