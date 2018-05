Para Beto Alonso "Boca es un campeón muy flojito"

Norberto “Beto” Alonso, emblema histórico de River Plate, menospreció este jueves la coronación de Boca Juniors en la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), al considerar que el equipo de Guillermo Barros Schelotto fue “un campeón flojo, muy flojito”.

“Si el pibe de Gimnasia (Maximiliano Coronel) no se manda esa cagada (que derivó en el tanto de Ramón Ábila), Boca perdía 2 a 1”, especuló sobre el empate de anoche en La Plata (2-2) que permitió la consagración cuando aún resta una fecha en juego.

Luego, con ironía, el Beto Alonso quiso “felicitar a todos los hinchas de Boca que se desahogaron con este campeonato” después del duro revés que significó perder ante River Plate en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza, el 14 de marzo pasado.

Alonso, campeón del mundo con River en 1986, sí reconoció al delantero Cristian Pavón como el principal factor decisivo para la conquista del título, aunque cuestionó a Guillermo Barros Schelotto por haberlo hecho “sufrir” el partido en La Plata con sus gritos permanentes.

“A Pavón le falta un 10 que le tire buenos bochazos. Pero a mí no me digan porque yo no me pongo esa camiseta ni loco”, concluyó en diálogo con AM990.