El Papa se reunirá con la Selección antes del Mundial

El papa Francisco se quiere reunir con el plantel de la Selección argentina antes del Mundial de Rusia 2018, según reconoció en una entrevista.

En declaraciones formuladas al programa “El Diario de Mariana”, que se emite por Canal 13, reconoció: “Se van a reunir conmigo, van a pasar por acá (en referencia al Vaticano)”.

Varios de los dirigentes más importantes de la AFA se mostraron sorprendidos por la declaración debido a que no existe ninguna gestión para que eso se dé, a poco más de un mes del Mundial.

Sin embargo, no hay que descartar que el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, quien está en Asunción porque será electo vicepresidente segundo de la Conmebol, se comunique con la Santa Sede para coordinar el encuentro.

Además, voceros del Vaticano consultados por esta agencia dijeron: “Francisco quiere juntarse. Lo declaró de manera espontánea porque él es así”.

Fanático de San Lorenzo, desde la Santa Sede explicaron por qué quiere ver a la Selección antes de Rusia: “Su amor por el deporte, por el fútbol, por su pueblo”.

Con este escenario, la traba para que se concrete la reunión es la logística debido a que la Selección argentina jugará el 29 de mayo ante Haití en Boca y al día siguiente viajará a Barcelona para estar concentrada en el predio del club catalán.

El 8 de junio el plantel de la Selección se trasladará hacia Jerusalén porque el día siguiente jugará el último amistoso ante Israel para luego subirse a un avión que lo deposite en Rusia.

En Brasil 2014, la Selección argentina conducida por Alejandro Sabella tenía una gigantografía en la concentración de Belo Horizonte del Papa, que en la actualidad está colocada en el lateral de uno de los edificios de utilería del predio que la AFA tiene en Ezeiza.

Para muchos futboleros la bendición del Papa podría imprimirle mística a una Selección carente de esa cualidad. Para muchos visitar a Francisco podría significar un argumento más para alimentar las esperanzas de la Selección en el Mundial, más aún cuando la riqueza futbolística no es abundante, la religión y la fe podrían colaborar para soñar con la hazaña en el Mundial de Rusia 2018.