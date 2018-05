Avelino, el joven toba con cáncer de mandíbula, fue internado de nuevo

Entre las cosas malas que sacó a flote el agua del Pilcomayo con la inundación del verano está la historia de Avelino Félix, un muchacho mudo de 26 años, de familia toba, quien tiene cáncer de mandíbula. Solo Dios sabe cuándo se cerrará el capítulo de su triste historia, pero los médicos no hacen pronósticos alentadores sobre su caso, que salió a la luz en marzo, cuando voluntarios particulares y gente del Gobierno que asistían a los inundados lo vieron entre las carpas de La Curvita, hacinado de enfermedad y pobreza. Lo derivaron urgente a un centro asistencial de mayor complejidad, por fiebre y supuración de lesión oral. Fue trasladado al hospital San Bernardo junto a un familiar el 11 de febrero, y quedó internado hasta el 7 de marzo. Luego de habérsele efectuado los estudios correspondientes, le fue diagnosticado un tumor maligno de boca: masa tumoral en piso de boca, maxilar inferior, mucosa yugal con ramificación en diversos sectores del rostro.

El paciente quedó a cargo del equipo de profesionales del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y del Comité de Tumores, quienes indicaron tratamiento quirúrgico y oncológico urgente.

El miércoles 7 de marzo, ante asesores jurídicos del Ministerio de Asuntos Indígenas y de Salud Pública y de áreas sanitarias pertinentes, Avelino y R. G. (un familiar a cargo del paciente), decidieron retirarse del hospital firmando un acta y el retiro voluntario, manifestando la negativa a recibir el tratamiento indicado por los médicos. Ese mismo día fueron llevados a su comunidad por un equipo de Salud.

Hasta este lunes, Avelino recibía asistencia paliativa del equipo de Salud de Santa Victoria Este, aunque su pronóstico no era alentador. Tanto que el martes fue llevado desde Santa Victoria Este al hospital Perón de Tartagal, y esperaba derivación nuevamente para el hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Arsenio Corbalán, vocero de la comunidad de La Curvita, contó que "lo tenían que llevar para operarlo a Salta, pero sigue en Tartagal. Yo soy vecino de la familia Félix en La Curvita, son muy humildes, el muchacho está hace 7 meses sufriendo este mal. Cuando lo quisieron operar los doctores le dijeron que le iban a sacar un pedazo de mandíbula y la lengua, entonces él no quiso y abandonó el hospital, no se dejó cortar la lengua".

Corbalán agregó: "Ahora ya está muy grave su problema de salud, porque ni come. Un enfermero lo artendía antes de la inundación al joven Avelino, cuando estábamos cerca del río, en la vieja Curvita, y le pedía a la familia que lo acompañe a hacerse ver en un hospital luego de que le sacaron una muela y se le arruinó la boca. No mejoró nunca su mal porque no se hizo atender a tiempo, nadie lo acompañó y el solo no puede porque no habla".

Arsenio, quién conoce a Avelino desde que era pequeño, contó: "El era normal, pero a los 8 años le agarró una fiebre muy fuerte que le afectó el cerebro y nunca más se pudo expresar, aunque entiende lo que uno le dice".

Luego de estar internado en Santa Victoria lo derivaron al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, donde le colocaron una sonda para poder alimentarlo, ya que esta función vital le está vedada por las lesiones.

Atención del Estado

Al ser consultado sobre este caso, el secretario de Servicios de Salud de la Provincia, Francisco Marinaro Rodó, dijo: "Lamentablemente el joven tiene mal pronóstico por carcinoma escamoso de cavidad bucal. Es cáncer en un estadío avanzado. El equipo de Salud de la Provincia está al tanto de su caso y se ha involucrado en su atención y tratamiento. Siempre conmociona cuando se ven estos casos en gente tan joven".

Cordobeses publicaron el caso en Instagram

Los voluntarios de Córdoba que asistieron a los inundados del Chaco salteño publicaron en Instagram el caso de Avelino Félix con signos de alarma y desesperación. Junto a la fotografía del joven toba escribieron: “Tiene la boca podrida, está acostado en su cama en medio del monte salteño espantando las moscas que se le acercan por la gran infección que tiene. Las personas que fueron a verlo no podían acercarse a menos de dos metros de él por el olor fuertísimo que emanaba la infección que tiene en su boca. Al parecer es sordo y mudo, no tiene mamá, no tiene casa y vive en estado antihigiénico. En la zona donde vive no hay médicos, ni dispensarios. ¡Están olvidados! Por favor urgente necesitamos la derivación a un hospital oncológico y un asistente social, ya que no habla y al parecer ni siquiera sabe comunicarse por señas. El ya estuvo internado tiempo atrás solo, en Salta, sin entender qué enfermedad tiene debido a que nadie puede comunicarse con él porque no entiende señas, estaba sin familiares (ya que su familia no puede costear los viáticos para acompañarlo a otra ciudad, son una familia extremadamente pobre). El no entendía la gravedad de su enfermedad y al verse aterrado se fue del hospital”.