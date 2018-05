Por los pozos, los vecinos de Alto La Loma enripiaron una calle

El martes último, vecinos del barrio Alto La Loma enripiaron la calle donde viven, ante la falta de respuesta del municipio a sus reclamos por el mal estado de la vía pública. Desde la comuna, se comprometieron a nivelar y enripiar algunas calles los próximos días y a pavimentar algunas cuadras durante este año.

Frente a la casa de Carolina Agero había una laguna hasta que, el martes último, se juntaron cinco vecinos para contratar una camionada de ripio y nivelar, al menos, la calle que está frente a sus casas. Pagaron alrededor de 4 mil pesos y así lograron cubrir algunas partes. Otro vecino, por su cuenta, hizo lo mismo en el tramo de la calle que pasa por su casa.

Agero, junto con una vecina, hizo un reclamo -número 2.468- al municipio por el mal estado de las calles. "Primero nos contactamos desde Salta Activa -aplicación de la comuna- y luego, desde Obras (Públicas) de la Municipalidad, me contestaron que no pueden ingresar las máquinas porque está todo mojado. Seguro tienen razón, pero que ellos vean cómo lo solucionan", manifestó. Ayer, alrededor del mediodía, la convocaron a una reunión para hoy a la mañana.

Carolina Agero aseguró a El Tribuno que no tiene cómo acceder a su casa en vehículo porque "las calles están rotas". Si bien consideró que la lluvia puede ser uno de los factores, criticó que "hasta el año pasado pasaban las máquinas" de la Municipalidad y que este año aún no lo hicieron.

El barrio Alto La Loma tiene alrededor de 10 años, abarca cerca de ocho manzanas, y no está pavimentado ni tiene cordón cuneta, como muchos barrios de la ciudad. La inclinación que tienen las arterias, por estar ubicadas sobre un terreno con pendiente pronunciada, no permite que el enripiado se mantenga en un estado aceptable durante la temporada de lluvias. Según relató Agero, el barrio tiene tres entradas pero solo una, que pasa por un canal de televisión, es accesible para los vehículos. Las calles están abiertas con socavones y, a medida que pasa el tiempo, hay menos lugares por donde circular con vehículo. "El reclamo no es tanto para que lo pavimenten, sino para que mantengan las calles. Adonde yo vivo no tengo cómo ingresar", explicó. Además contó que el transporte público no ingresa al barrio, sino que pasa por la avenida Juan Domingo Perón.

Respuesta oficial

Francisco Agolio, subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad, explicó la situación de Alto La Loma y reveló a El Tribuno las obras que tienen previstas: "Recibimos varios reclamos. Es un barrio con la pendiente bastante pronunciada. Entonces las lluvias generan un daño aun mayor de lo que ocasiona en otros barrios".

El funcionario anunció que desde su cartera prometieron a los vecinos hacer algunas obras en el corto plazo: "Nosotros nos hemos comprometido los próximos días no solo a nivelar las cuadras que están con daño grave, sino también a tratar de solucionar la calle paralela a la avenida Juan Domingo Perón, donde hay que hacer obras de infraestructura".

Señaló que en esta arteria se entubarán algunos tramos y en otros se tratará de salvar con algunos badenes y alcantarillas. "Días pasados, los ingenieros vieron este tema y esas tareas ya comenzaron", aseguró.

Agolio confirmó que está previsto en los planes de obra para este año pavimentar algunas cuadras de las calles que están en sentido norte - sur y tienen menos pendiente y dijo que al cordón cuneta lo construirán directamente cuando lleven el pavimento.

"Hay una razón muy clara: la obra de cordón cuneta es clave y en tiempos anteriores no se le dio la importancia que tenía. Entonces, para evitar problemas, hacemos la toma de los niveles una sola vez para el pavimento y el cordón cuenta. Hacemos la obra integral y les llevamos las dos soluciones", planteó. El subsecretario declaró que en las calles que tienen sentido este - oeste "hay que salvar algunas situaciones de desniveles" y que, por lo menos para estas calles, llevarán los próximos días nivelación con enripiado.