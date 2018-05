Elisa Carrió contra el asesor de Macri: "Mátenlo a Durán Barba, tienen mi aval"

En medio de la suba del dólar, que preocupa al Gobierno y lo obligó a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), la diputada aliada del macrismo Elisa Carrió reclamó a los productores que ‘no retengan la soja‘ y la vendan para que ingresen divisas al país. Por otra parte, criticó con dureza en una entrevista al consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Carrió le hizo ese pedido a los productores vía Twitter y tras recordar: ‘Nosotros acompañamos al campo en los momentos difíciles; bajamos las retenciones, la sociedad acompañó‘.

Nosotros acompañamos al campo en los momentos dificiles, bajamos las retenciones, la sociedad acompañó... ahora les digo a ellos: No retengan la soja, empiezen a liquidar para que ingresen divisas. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 11 de mayo de 2018

Según distintas proyecciones, sin considerar la cosecha actual, del ciclo pasado los productores tendrían sin vender unos 10 a 12 millones de toneladas valuadas en unos US$ 5.000 millones a precios de exportación. Otras estimaciones sostienen que el volumen sin vender es no mayor a 7 millones de toneladas por unos 3000 millones de dólares.

Por otra parte, la legisladora criticó con dureza al asesor del presidente Mauricio Macri durante una entrevista.

‘Hay errores de comunicación, yo vine a la política a decir las cosas que pasan. Estoy harta de Durán Barba. Este hombre ordena no comunicar‘, fue una de sus frases en ‘Ya Somos Grandes‘ por el canal Todo Noticia.

Sus críticas no quedaron ahí: ‘A mí esta adrenalina me encanta, la adrenalina de poder sostener y acompañar en momentos de crisis. Yo sirvo para esto, no sirvo para la victoria, sirvo para los momentos difíciles. Pero ¿saben qué? Mátenlo a Durán Barba, tienen mi aval‘, señaló con sarcasmo.

La frase sorprendió a los entrevistadores que le preguntaron a qué se refería. La diputada explicó: ‘Que todos los diputados de Cambiemos tenemos que salir a defender, a recorrer el país y a explicar, esa es mi tesis y la voy a defender. Tenemos un deber, la gente nos apoyó‘.