Macri se reunió con los principales empresarios en busca de apoyo: "Fue positivo", dijo Cabrera

Luego de la reunión mantenida ayer con los gobernadores peronistas, el presidente Mauricio Macri recibió esta tarde en la Quinta de Olivos a un grupo de empresarios nacionales en un intento por evitar que los aumentos del dólar se trasladen a los precios y así impacten en la inflación. También busca sumar apoyo en el marco de otro viernes turbulento en el mercado cambiario, en el que el dólar cerró a 23,70 pesos para la venta.

Al concluir, Cabrera brindó una conferencia de prensa ante los periodistas en la que calificó como "muy positiva" la reunión. "Fue una reunión muy amena. Los temas que se tocaron eran de una agenda abierta. Obviamente el Presidente comentó y fue preguntado por la situación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", explicó.

El ministro agregó que entre los empresarios hay comprensión por la necesidad de recurrir al organismo multilateral de crédito. "Todos estuvieron de acuerdo en fortalecer la posición del programa financiero argentino, que es una de las patas importantes del plan económico, con un crédito monetario del FMI", dijo.

Cabrera agregó que no se tocó el tema del dólar y que todavía no hubo una modificación de precios. "No es nuestra política hacer control de precios, porque ha fracasado en los últimos 4 mil años. Queremos que haya un mercado transparente, competencia y protección al consumidor", señaló.

[ÚLTIMA NOTICIA] Desde Olivos, habla el Ministro de Producción, Francisco Cabrera, tras reunirse con el Presidente y empresarios. "El foco fue ver cómo seguimos creciendo. No es nuestra política hacer control de precios, queremos que haya competencia y un mercado transparente" pic.twitter.com/WJf4udVlH1 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 11 de mayo de 2018

"No vi preocupación entre los empresarios. No tocamos el tema del dólar", cerró Cabrera que añadió que el problema del mercado cambiario argentino es de liquidez, no de solvencia.

El ministro Francisco Cabrera.

Por la mañana, Macri recibió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien ayer se reunió en Washington con la titular del FMI, Christine Lagarde. Posteriormente encabezó un acto en el partido bonaerense de Bragado y luego el mandatario mantuvo un encuentro con referentes de grandes empresas argentinas. Fue organizado por el ministro de la Producción, Francisco Cabrera.

Los asistentes

La comitiva empresaria estaba integrada por los CEOs y presidentes de algunas de las empresas más importantes del país. Entre ellos:

Jaime Campos, director de la Asociación Empresaria Argentina.

Amancio Oneto, gerente de Molinos.

Miguel Acevedo, titular de la UIA.

También participaron Gerardo Diaz Beltrán, de CAME; Luis Betnaza, de Techint; Eduardo Eurnekian, de la CACS; Enrique Cristofani,del Santander Río; Alfredo Coto; Eduardo Elzstain, de IRSA; Cristiano Rattazzi, de FIAT; y Martin Migoya, de Globant.

La intención del Gobierno es instar a los empresarios a que no trasladen la reciente suba del dólar a los precios, para así evitar que los índices de inflación sufran un rebrote.