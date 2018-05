La Merced sale a defender el título

Vuelve a la acción a la Liga de fútbol del Valle de Lerma. Deportivo La Merced, el último flamante campeón, será uno de los encargados de darle el puntapié inicial a la competencia, recibiendo a Sportivo El Carril, a las 16.15, por la primera fecha del torneo vallisto.

El otro duelo que presenta la jornada sabatina es el de Atlético Nobleza, que será el anfitrión de San Agustín, en idéntico horario (16.15).

El resto de la primera fecha se completará un día después: Atlético Cerrillos, en su estadio, enfrentará a Olimpia Oriental; Unión Huaytiquina de Campo Quijano se las verá con Juventud Unida de Rosario de Lerma; mientras que San Bernardo de Coronel Moldes hará lo propio con Atlético Chicoana.

Por último, Massalin y Celasco tendrá como oponente a Social Boroquímica. Todos los partidos se juegan a las 16.15.

Cabe destacar que esta nueva edición del torneo vallisto se jugará en dos zonas y en las primeras cinco fechas se enfrentarán entre sí los agrupados. Luego habrá tres fechas interzonales y recién se jugarán las revanchas. La etapa clasificatoria finalizará con las restantes tres fechas interzonales. Un total de 16 partidos.

La competencia tendrá continuidad con el fase octogonal, donde clasificarán cuatro equipos por zona, que lucharán para acceder a la final de la Liga del Valle, por coronarse campeones y para asegurar su participación en el Regional 2019.

El programa:

A las 16.15

La Merced vs. Sp. El Carril

Árbitro: Cristian Lambertín



A. Nobleza vs. San Agustín

Árbitro: Raúl Marcó

Mañana

A las 16.15

Cerrillos vs. Olimpia

Árbitro: G. Giacoboni



Huaytiquina vs. Juv. Unida

Árbitro: Miguel Flores



San Bernardo vs. Chicoana

Árbitro: Facundo Vizgarra



Massalin vs. Boroquímica

Árbitro: Rodrigo Flores