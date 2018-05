Independiente frente a Unión, por un lugar en la Libertadores

Independiente visitará hoy a Unión de Santa Fe por la última fecha de la Superliga y en el cual ambos equipos buscarán quedarse con un triunfo ya que lo necesitan para clasificar para las copas internacionales de 2019.

El encuentro se desarrollará en el estadio 15 de abril en la capital santafesina a partir de las 17.45, con el arbitraje de Fernando Echenique y televisado por Fox Sports Premium.

Se presume que será un partido "caliente" en el cual no habrá margen para la especulación debido a que Independiente tiene que sumar los tres puntos para asegurarse el ingreso a la Libertadores 2019 y a Unión el triunfo lo depositaría en la Copa Sudamericana del año próximo, logrando por primera vez el derecho a jugar un certamen internacional.

Independiente (46 unidades) no puede darse el lujo de igualar porque podría ser superado en la clasificación si vencen Talleres (visitará a Olimpo) o Racing (será local ante Colón), tras dejar en el camino dos puntos importantes la fecha pasada cuando Gimnasia le igualó en tiempo de descuento en Avellaneda 2 a 2.

Como si no hubiese bastante tensión ante la expectativa de los resultados, el entrenador de Independiente Ariel Holan le agregó más "picante" a la definición al poner en duda "las ganas" que pondrá el equipo suplente de Boca en su visita a Huracán, otros de los implicados en la pelea por clasificar a la Libertadores.

No obstante, Independiente, que está jugando la actual Libertadores procurando el pase a octavos de final, complicó su pase a la próxima al perder ante San Lorenzo y Defensa y Justicia, ambos de local, y no tanto por lo que pueda hacer o no el "muletto" de Boca en Parque de los Patricios.

Para mañana Holan no contará con el suspendido zaguero Nicolás Figal y jugaría en su lugar el hispano-venezolano Fernando Amorebieta, en tanto que cabe la chance de que Juan Sánchez Miño juegue en el medio con Nicolás Domingo y que ingrese Gastón Silva de "3" por Diego Rodríguez.

Unión estuvo casi toda la Superliga en zona de clasificación para las copas y en el momento del receso de verano, en diciembre último, estaba en el tercer lugar con ingreso en la Libertadores.

Probables formaciones

Unión: Nereo Fernández; Brian Blasi, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Luciano Balbi; Diego Zabala, Nelson Acevedo, Mauro Pittón y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Carol Madelón.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Juan Sánchez Miño o Gastón Silva; Juan Sanchez Mino o Diego Rodríguez y Nicolás Domingo; Maximiliano Meza, Martín Benítez, Braian Romero; y Silvio Romero. DT: Ariel Holan.

Árbitro: Fernando Echenique - Cancha: Unión de Santa Fe - Hora: 17.45 - TV: Fox Sports Premium.