El dólar sigue su carrera desaforada:superó los 24 y cerró a 23,79 pesos

En otra convulsionada jornada cambiaria y pese a la fuerte intervención del Banco Central, que desembolsó US$ 1.102 millones, el dólar estableció un nuevo valor histórico de $23,79, 51 centavos más que en la jornada anterior.

Durante otra tensa jornada financiera, en algunos bancos y casas de cambio llegó a superar los 24 pesos.

En comparación con el viernes último, el tipo de cambio sufrió un aumento de 1,45 pesos, la suba semanal más importante desde diciembre de 2015. Así, la moneda nacional registró a lo largo de la semana una devaluación del 6,5%, acumulando un 25% en lo que va del año, producto de esta corrida cambiaria.

Según los valores publicados por la autoridad monetaria en su página web, el billete norteamericano arrancó el día a $22,60 comprador y $23,46 vendedor, mientras en la plaza mayorista se disparó a $24,21.

Un clima tenso y cargado nerviosismo condicionó la operatoria en el mercado mayorista o intercambiario, que repercutió en las cotizaciones y obligó al BCRA a mostrar su poder de fuego. Tras esa estampida, la entidad que conduce Federico Sturzenegger realizó sucesivas intervenciones y perdió en total US$ 1.102 millones -cifra superada el 25 de abril con 1.471 millones- con lo que desde el 5 de marzo en que volvió a operar en la plaza lleva desembolsados 8.977,5 millones. Según informó la entidad, las reservas internacionales finalizaron en US$ 54.419 millones, disminuyendo 1.903 millones respecto al día hábil anterior. Las reservas terminaron 2017 en US$ 55.055 millones, por lo que en lo que va del año acumularon una caída de 636 millones, de acuerdo con los registros oficiales. El dólar se llegó a vender a un pico máximo de $24,20 en algunos bancos de la city porteña, mientras en las pizarras del Banco Nación trepó otros 40 centavos, para ofrecerse a $23,90.

El volumen negociado en el segmento de contado USD 1.616,8 millones y en futuros del Mercado Abierto Electrónico se hicieron 14 millones.

El BCRA protagonizó otro día de frenética actividad, ya que no sólo realizó desembolsos en el mercado de contado, sino que también recompró Lebac por 30.000 millones de pesos en el circuito secundario.

En rigor, con esa estrategia la autoridad monetaria quiere prevenirse ante lo que pueda ocurrir el martes, cuando venzan 670 mil millones de pesos en Lebac. La incertidumbre y el nerviosismo volvió a marcar el ritmo del mercado y en ese clima adverso el presidente Mauricio Macri recibió en la residencia de Olivos al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recién llegado al país de su viaje a Washington, donde negoció con el FMI un auxilio financiero. A la tarde, el Gobierno convocó a las principales cámaras empresarias del país para analizar el crítico cuadro de situación generado por la tensión cambiaria.

Las Lebac llegaron a una tasa del 70 %

La tensión en el mercado financiero no solo se manifestó en el dólar, sino que también se trasladó a la plaza secundaria de Lebac, donde la tasa más corta, que suele ser muy volátil, llegó a niveles impensados, arriba del 70% en el MAE, y por encima del 100% en la Bolsa, ante la inminente mega licitación del próximo martes.

A raíz de esta situación, el BCRA decidió de forma inédita salir a intervenir en este plazo con la recompra de $ 30.000 millones, con el objetivo de desinflar la tasa (tocó un máximo del 115% en la Bolsa), que finalmente cerró en el 47%. ‘‘Lo que buscó la autoridad monetaria es dar liquidez a la plaza y reducir el vencimiento de la próxima licitación’’, explicó una fuente de la entidad.

Vencimiento

Se recuerda que el martes próximo vencían unos 670.000 millones de pesos, por lo que tras la incursión del BCRA esa cifra pasará a ser un tanto menor.

Pero el Banco Central, no solo intervino en el plazo más corto de sus letras, sino que también ‘‘rescató’’ otro $ 5.000 millones de la Lebac que vence en junio, cuya tasa cerró en el 43% anual, y se presume que una cifra similar a ese nivel será la ofrecida en la licitación del próximo martes.

Esto generó la salida de entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones en los primeros días de la crisis.

Las acciones se hundieron

Las acciones argentinas en Wall Street se hundieron ayer hasta un 9,3% en momentos de una alta tensión cambiaria por la incertidumbre abierta en torno al futuro de las finanzas domésticas cuando las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no logran calmar a los mercados.

La fuerte baja de los ADRs fue liderada por el Banco Supervielle. Le siguieron los papeles de Telecom (+8,8%) y Grupo Financiero Banco Galicia (7,6%).

Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil, señaló “si miramos los cierres de los ADR, ahí se notó el verdadero malhumor de los inversores”.

“Ahora habrá que esperar el movimiento de la próxima semana, para ver el alcance que arrojen las acciones entre el lunes y viernes”.