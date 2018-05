“Sueñen a lo grande y arriesguen con prudencia”

Los jóvenes de la Villa 31 escucharon ayer palabras que el papa Francisco pronunció exclusivamente para ellos. Lo hizo a través de una videoconferencia en la inauguración de una sede de las Scholas Occurrentes en la populosa barriada, donde también estuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

La nueva sede que se ubicará en la Villa 31 tendrá una casa cultural y deportiva con capacidad para más de 150 personas y oficinas de trabajo para 37 personas, un anfiteatro al aire libre y un espacio verde donde se desarrollará un programa de huertas agroecológicas.

“No se duerman, no pierdan la capacidad de soñar despiertos, de soñar dormidos somos capaces todos. Miren más allá, no se dejen robar la esperanza, porque la esperanza no defrauda y los va a llevar adelante. ¡Anímense!”, fue el mensaje de aliento de Su Santidad a los jóvenes.

El Papa, que se trasladó desde el Vaticano a la oficina que tiene Scholas en el barrio de Trastevere -en Palazzo San Callisto, propiedad del Vaticano-, por videoconferencia inauguró también otras dos oficinas de esta red mundial educativa en Mozambique y en Colombia.

“Vamos a bendecir no sólo las sedes, sino los esfuerzos, ilusiones, dificultades, muros y puentes que ha tenido que vivir y vive Scholas para llevar adelante todo, una fuerza de sueños aterrizados”, aseguró, en conexión con los tres lugares. “Que el Señor bendiga este trabajo, esta voluntad y bendiga a los que se oponen a este proyecto, para que entiendan que es un proyecto de bien”, agregó, en palabras que significaron un fuerte respaldo a los presidentes de esta fundación pontificia, José María del Corral y Enrique Palmeyro. Junto a ellos, siendo arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio impulsó el proyecto de escuelas vecinales que se transformó hoy en una red educativa presente en 190 países.

“Todo un símbolo”

Durante la conexión, y mientras Francisco tenía sentada a su lado a Victoria Morales Gorleri, directora nacional de Responsabilidad Social por el Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Desarrollo Social, Larreta agradeció al Papa por la labor de Scholas y destacó que su nueva sede en la Villa 31 se daba justamente en el aniversario de fallecimiento del padre Carlos Mujica, “todo un símbolo”.

A todos los jóvenes que lo veían y escuchaban, el Papa les pidió animarse “a pelear por la vida” y por las ilusiones propias. “No se jubilen antes de tiempo. No hay cosa más triste que ver a un joven de 15, 20, 25 (años) jubilado porque no se anima a soñar, creer, trabajar, a arriesgar... ¡Arriesguen! ¡Sueñen a lo grande!”, instó. “Sueñen a lo grande, esperen a lo grande y arriesguen con prudencia”, también aconsejó. “Y una última sugerencia: ustedes, que nacieron hoy, no se olviden que el mundo no empezó con ustedes, que la Patria no empezó con ustedes, que la historia no empezó con ustedes”, dijo, y agregó: “Miren para atrás, miren las raíces de su pueblo. Tomen estas raíces y vayan para adelante, con coraje”.

A chicos de Miami, EEUU, que también participan de programas, con quienes se conectó más tarde, al igual que a chicos de México, el Papa les aconsejó “mirarse siempre a los ojos, nunca por atrás y decirse siempre la verdad”. A ellos también llamó a “no balconear la vida. El que sale y camina, le puede pasar un accidente. Pero el que se queda encerrado y no sale, se enferma”.

Fútbol y risas

Cuando, siempre desde Miami, una niña le preguntó quién creía que iba a ganar el Mundial y por qué equipo iba a estar rezando, Francisco fue diplomático. “Suerte que no me preguntaste por qué equipo voy a estar rezando en contra”, contestó, provocando risas.