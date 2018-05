Expectativa por una velada en el oeste

El salteño Germán “La Bomba” Alfaro tendrá su segunda pelea profesional el próximo viernes, cuando reciba al jujeño Iván Ibáñez en el club San Martín.

El combate, de medio pesado, no será el único que habrá en la sede de República de Siria 49, sede del club del oeste, ya que habrá otros ocho enfrentamientos.

Las preliminares, a tres rounds de 2x1, serán: Facundo Tolaba ante Diego Teván, Jorge Zambrano vs. Damián Flores Díaz, Alejo Silva ante Exequiel Miranda, Benjamín Ellesca con Cristian Casazola, Facundo Gutiérrez ante Sergio Galbizu, Aron Wanus vs. Alfredo Flores, Sandro Argote con Matías Macías y también habrá un duelo femenino, entre Sofía Méndez y Laura Carabajal.

Antes de volver a pelear en el profesionalismo, tras su debut con victoria por KO técnico en el segundo round, Alfaro visitó la planta editorial de El Tribuno, donde contó sobre su pasado y también de sus aspiraciones a futuro.

“Espero dar un buen espectáculo el viernes porque entiendo que la gente paga para ver una buena pelea. Por eso también me gustó que venga a pelear conmigo Ibañez porque sé que no se va a bajar en el segundo round. No es un paquete”, contó.

De sus épocas en el amauterismo, “La Bomba” recordó que fue campeón argentino el año pasado y mostró un muy buen nivel “pese a que solo hace tres años soy boxeador y aspiro a llegar lejos”.

Esta vez, los salteños podrán ver otro combate de Alfaro, en la velada de San Martín organizada por el promotor nacional Lorenzo Tapia.

Las entradas se venderán en la misma jornada del combate y tendrán un costo de $100 para las populares y de $150 para los asientos numerados