Perico Pérez: "Este país está enfermo, estamos todos locos"

El ex futbolista Hugo "Perico" Pérez, recordado volante de Racing, Independiente y la selección nacional, fue uno de los invitados este viernes en Animales Sueltos, y su cruda visión de lo que vive la llamada clase media con esta nueva corrida cambiaria generó de inmediato enorme eco en las redes sociales. "Me siento mal, no podés hacer nada, desde el año 75 llevo 12 crisis... ¿Hasta cuando vamos a tener que seguir soportando esto? Mi abuelo le decía a mi papá "yo no lo voy a ver, pero vos vas a ver un país mejor', después mi papá me dijo a mí "yo no lo voy a ver, pero vos vas a ver un país mejor" y ¿ahora que tengo que hacer yo?, ¿decirle a mi hijo yo no lo voy a ver, pero vos vas a ver un país mejor?", señaló el futbolista, levantando amplio coro de adhesiones.

"Este país está loco, estamos todos enfermos... Ya es una cuestión de sentido común, uno dice 'esto no lo puedo estar escuchando', esto es mentira...", contó sobre las sensaciones que le dejan estos días, los más complicados del presidente Mauricio Macri en 30 meses de gestión.

La clase media

"Acá lo que haría falta es que la clase media tenga un secretario general, así ese secretario general decide un paro, son muchos los que van a terminar de chupar la mamadera de arriba y abajo... Siempre pagamos nosotros, nos matan con los impuestos, tenemos impuestos de Europa y servicios de Uganda. Y siempre terminamos en el mismo lugar", explicó el ex jugador, que fue en su momento unos de los abanderados de la lucha de los damnificados por el "corralito".

Pérez señaló que tenía su dinero su dinero depositado en una entidad financiera local (Capital del Plata) y cuando sus ahorros quedaron inmovilizados transitó no solo todos los estamentos de la justicia local, sino que llegó hasta la justicia estadounidense. En ese largo peregrinar, contó, "me devolvieron bonos con 63% de descuento del valor", revelando como anécdota que tejió amistad con el doctor Carlos Fayt, entonces miembro de la Corte Suprema de Justicia.

La sociedad

"Acá se habla de la sociedad, ¿qué sociedad? Nos dicen que nos quedemos tranquilo, que vamos bárbaro" señaló Pérez, "no nos tomen de estúpidos, que importa si sale Eurnekian, que anda todos los días en un avión privado haciendo negocios por todo el mundo, o salen otros grandes empresarios, ellos son la ABC1 total, ¿qué importa lo que digan?. Es el Presidente es el que tiene que salir a darme tranquilidad, porque es mi Presidente, como antes lo fue Cristina, y antes otros... Todos fueron mis presidentes, ellos son los que tienen que hablar, no un ministro o un empresario".

"Ponganse los pantalones largos, veo lo que pasa en el Congreso, todos contra todos, ponganse los pantalones largos y saquen esto adelante, porque se caen todos, acá no se salva nadie", explicó, recordando que el corralito "terminó con la vida de mi padre, que no pudo recuperarse del disgusto y murió. Conocí todos los jueces del país, te pedían de todo, pero nadie dice que se había triplicado el consumo de ansiolíticos, ni que hubo 20 mil muertos directa o indirectamente relacionados al corralito y ¿quién pagó la mala praxis? Nadie...".

"Acá todo tiene una ley de interpretación, no es una cosa ni otra, todo depende de la interpretación, entonces nadie tiene razón" enfatizó, cerrando al señalar que "quisiera saber si el préstamo que le van a pedir al Fondo Monetario es para cambiar o para perdurar... Porque si es para cambiar yo hago fuerza, pero si es para perdurar...".

Fuente: Perfil