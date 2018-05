Bomberos voluntarios quieren una sede propia

Los bomberos voluntarios de la Brigada Solidaria de Villa Luján cumplieron ayer 15 años. Es una de las organizaciones de hombres y mujeres comprometidas con la ciudadanía. Muchos de ellos trabajan o estudian, pero cada vez que hay una emergencia siempre están dispuestos.

Desde 2006 el grupo tiene un sueño: tener una sede propia, ya que en la actualidad alquilan una propiedad en la calle Coronel Suárez 1353, una cuadra antes de la avenida Arenales, en el oeste de la ciudad.

"Lamentablemente no contamos con edificio propio para dar un mejor servicio. El Gobierno, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), está haciendo gestiones, pero aún no se pudo concretar. Nosotros no cobramos por el servicio que se brinda, por eso no tenés recursos para comprar", sostuvo Víctor Villanueva, jefe de la agrupación voluntaria.

El sueño

Los bomberos quieren un nuevo espacio para poder desplazarse con seguridad, ya que tienen una autobomba y otros elementos para la intervención de incendios.

En la actualidad son 37 los salteños que forman parte de la Brigada Solidaria. Villanueva dijo que cerca del 50 por ciento son mujeres. "Son ciudadanos que no cobran por este servicio esencial que brindan a la población", remarcó el jefe de la Brigada Solidaria.

En estos años, destacó, se logró que accedan a la obra social IPS y a un seguro de vida por los trabajos de riesgo. Los miembros de la brigada tienen entre 18 y 40 años. "Hay estudiantes, padres, madres, hijas...", agregó Villanueva.

Para tener mayores recursos y elementos de trabajo, la agrupación de Villa Luján apela a la solidaridad de los salteños. Pueden llevar baterías, sillas y también pronto venderán un bono contribución.

Preparación

Ayer, ocho aspirantes recibieron capacitación para dentro de pocas semanas poder actuar ante situaciones de emergencia en la capital salteña. Tras un examen, podrán ingresar como miembros del cuartel.

"Estamos concentrados en el acto del 2 de junio, donde los distintos cuarteles vamos a trabajar para honrar al bombero", expresó Villanueva.

No obstante, dijo que no se había preparado nada por la falta de recursos.

Los aspirantes, según difundieron desde la Brigada, se sumarán a la agrupación justamente el 2 de junio.

La ilusión

Los ocho salteños tienen mucha expectativa y respeto por la labor que se comprometerán a hacer, es una actividad de mucho sacrificio, en especial cuando comienza el período crítico de incendio de pastizales.

La Brigada Solidaria de Villa Luján fue creada el 12 de mayo de 2003 y constituida legalmente en 12 de mayo de 2006.

Desde la fecha muchos voluntarios con vocación de servicio han pasado por el cuartel aprendiendo el manejo del fuego, primeros auxilios, instrucciones a instituciones educativas y capacitaciones para proteger a la comunidad.

