La estafaron con una casilla de madera y no tiene dónde vivir

Una mujer de La Merced, localidad perteneciente al departamento Cerrillos, denunció en más de una oportunidad haber sido estafada por una supuesta empresa dedicada a la construcción de casillas de madera. Hace algunos años le fue adjudicado un terreno por parte de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Ansiosa por ocupar su pedacito de tierra, creyó conveniente invertir sus ahorros en la supuesta empresa que ofrecía la construcción de su futura casa. Sin embargo, luego de pagar y gastar sus pocos ahorros, cerca de nueve mil pesos, no solo nunca obtuvo la humilde vivienda sino que hace dos días le usurparon el terreno y teme perderlo todo.

"Estoy desesperada, hace varios años vengo pagando los impuestos de mi terreno y ahora tengo que lidiar con gente que se metió de prepo en un lugar que me pertenece. Sumado a esto, hace algunos años intento que la Justicia me dé bolilla, hay un hombre llamado Sebastián Segovia que me estafó y sigue estafando a los salteños", le dijo a El Tribuno una conmovida señora. "Actualmente mis hermanos me dejaron que me quede en una de las habitaciones de la casa de mis padres que está en juicio sucesorio para que viva con mis tres hijos porque no tengo dónde ir".

La señora expresó que desde que le adjudicaron el terreno hace algunos años, ubicado en el barrio Islas Malvinas de La Merced, pensó la forma de habitarlo. "Un día vi un aviso que salió en un diario donde ofrecían venta de casas prefabricadas de madera y pense que era la única posibilidad de tener mi techo. Averigé y terminé comprando una casilla con dos habitaciones, cocina comedor, living y un baño. Todo me salió cerca de 9 mil pesos, primero entregué poco más de la mitad y después fui cancelando en cuotas de 1.500 pesos".

Luego de saldar el pago de su casa, "el señor Segovia, supuestamente dueño del negocio, empezó a poner excusas. Primero que tenía varias entregas para hacer de las casillas en Atocha, después que la madera no le había llegado y así sucesivamente. Me acuerdo que me pidió que lo aguantara y como no soy mala persona no tuve problemas en hacerlo". La mujer nunca perdió la esperanza y los sueños de adquirir de una buena vez el techo propio, siguió yendo una y otra vez al lugar que cambió en tres oportunidades de nombre. "Actualmente se llama Sistema Modular y está en la calle San Juan 485".

Al cabo de un tiempo más que prudencial Alicia Vilca de 41 años decidió consultar los caminos a seguir. "Me aconsejaron ir a Defensa del Consumidor y desde entonces a este señor lo hicieron llamar en cuatro oportunidades para que se presentara a las audiencias de mediación y nunca concurrió. Después de haberlo tratado un par de veces y que me faltara el respeto de muy mala manera, nunca más lo volví a ver". Según Vilca, el supuesto estafador se burló en su cara. "Me llegó a decir que no le importaba nada y quería ver qué podía sacar yo de todo esto. Me ofreció hacerme una casilla con la misma plata que yo entregué hace varios años, es decir quiso conformarme con una casilla mucho más chiquita que la que pagué".

"Una como ignorante que es se mete a pagar y confiar en gente que no tiene escrúpulos, nunca me imaginé que este señor me iba a estafar, perseguía mis sueños y soñaba con tener la casilla para mis chicos. Mientras ese tipo me engañaba, así como me estafó a mí, sigue haciéndolo con otra gente, averigé y al menos ocho personas más me dijeron que fueron estafadas por Sebastián Segovia". Según la víctima, en la Fiscalía interviniente le dijeron que debe conseguir un abogado porque de lo contrario su causa no avanzaría: "Apenas estoy tratando de mantener mi terreno fiscal y tratando de no perderlo y quieren que pague un abogado, no puedo es la verdad", sentenció.

Desempleada y desesperada

Actualmente Alicia vive junto a sus tres hijos en una "piecita en la casa de mis padres, en La Merced, donde dormía mi hermano varón. Todas mis cosas están metidas en un depósito precario que mi hermano me armó en el fondo de la casa", contó la damnificada. Según Vilca, hasta hace unos meses gozaba de un humilde pero digno trabajo, sin embargo "por la situación que hoy nos toca vivir como país cerró la fábrica textil donde trabajaba y me quedé sin nada, si bien era un sueldo mínimo el que recibía -por comisión-, algo podía hacer con esa plata". La situación es extrema para la joven madre.

Dispuesta a no perderlo todo

El difícil momento que le toca atravesar a la señora Vilca la lleva a pensar en situaciones extremas. Tras denunciar la estafa, le toca afrontar otro problema: el desalojo de una familia que se metió en su terreno. “Hice la denuncia por usurpación y fui con la policía, tenía los papeles en la mano, el efectivo le dijo a la señora que debía retirarse y se negó, dijo que hasta que no vayan las autoridades municipales no se va de mi terreno”. Despojada de la racionalidad que hay que tener en situaciones tan complejas, Alicia está dispuesta a no perder lo poco que le queda. “Si tengo que ir y sacar por la fuerza a esa mujer, lo voy a hacer y que se pudra todo”.