Cosas de Jennifer Aniston, la actriz más querida de Hollywood

Jennifer Aniston sigue siendo una de las actrices más taquilleras del mundo del espectáculo. Más precisamente de Hollywood. En los años 90 y 2000 con su papel de Rachel Green en la comedia “Friends” se ganó el cariño de la audiencia. Una carrera completa de éxitos, pero en lo sentimental con muchos desaciertos.

No obstante, la estrella demostró que vive la vida a su manera y que poco le importa lo que diga la prensa sobre ella. Hoy, a los 49 años, está en plena vigencia. Muy pronto regresará a la pantalla chica junto a Reese Witherspoon en un programa que será producido por Apple.

Su historia

Hija de actores. Nació el 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles, California. Es hija del actor John Aniston, y de la actriz y modelo Nancy Dow. Creció en Nueva York pero en su juventud se mudó a Los Ángeles para concretar su sueño de ser actriz.

Su padre no quería que sea actriz. John Aniston era actor pero le daba terror que su hija siga sus pasos. Prefería para ella una carrera más tradicional para que tenga mayor estabilidad, y temía que sufriera, que fuera rechazada. Ella se empecinó y lo consiguió.

La relación con su madre estaba lejos de ser perfecta. Aniston la recuerda demasiado crítica y exigente. Madre e hija estuvieron distanciadas nueve años, en parte porque Dow escribió un libro acerca de su relación, titulado “From Mother and Daughter to Friends: A Memoir” (1999). Durante una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz dijo que su progenitora era “muy rencorosa”. Dow murió el 26 de mayo de 2016.

No duraba en ningún empleo. Antes de convertirse es una mega estrella de Hollywood, fue mensajera dos días, mesera otro tiempo y trabajó en telemarketing un par de semanas. Se mudó de NY a Los Ángeles porque no la elegían para ningún casting. Solo le daban papeles en teatro y Aniston sabía que con eso !no pagaría la renta”.

Tiempo después, consiguió un rol en la serie Molloy (1990) que duró seis episodios, pero le sirvió para pagar la renta.

Estudió en Fiorello La Guardia School of Music, Art & Performing Arts, de New York.

Su fama mundial llegó por Rachel Green, papel interpretó desde 1994 hasta que terminó la comedia en 2004. Originalmente los productores querían que fuese Monica Geller. Gracias a su actuación en la serie, obtuvo tres premios Emmy y un Globo de Oro. Recibió un salario de un millón de dólares por episodio en la décima temporada del show.

Aniston audicionó para el papel de Mónica Geller, pero finalmente el papel fue para Courtney Cox.

Su look

A mediados de los 90 las mujeres corrieron a los salones de belleza con fotos de Jennifer Aniston para que les hicieran el mismo corte de cabello que ella llevaba. El peinado en capas recibió en los Estados Unidos el apodo de “The Rachel” por el personaje de Aniston en “Friends”. Años más tarde, la actriz reconoció que nunca le gustó: “No fue mi mejor look. Creo que fue el corte de pelo más feo que he visto en mi vida”.

La actriz confesó que “odió” su famoso corte de pelo que usó por dos temporadas en “Friends”

Después de posar sin ropa para GQ, Playboy le ofreció USD 4 millones para que posase también para ellos, pero se negó por considerar que Playboy es “sólo sexo”.

Se vistió tan solo con una corbata en la portada de la edición estadounidense de la revista GQ en 2008

Desamores

Su matrimonio con Brad Pitt, que duró desde el 2000 al 2005, se terminó cuando el actor la dejó por Angelina Jolie. Luego Aniston salió con Vince Vaughn, con quién coprotagonizó la película The Break-Up, y el músico John Mayer. En febrero de este año, tras tras dos años y medio de matrimonio y siete de relación, anunciaba que se había separado de Justin Theroux.

En 2016 la actriz publicó una dura columna en The Huffington Post en la que expresaba estar enfurecida con la prensa por inventarle embarazos todo el tiempo. “No estoy embarazada. Lo que estoy es harta... No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas”, escribió en su descargo.