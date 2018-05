Arranca una nueva edición del Hot Sale, entre la inflación, el dólar y el Mundial

A la hora 0 de este lunes sonará el disparo de largada para la quinta edición del Hot Sale, el evento de ventas online más importante del país, que en esta oportunidad contará con más de 450 empresas, importantes descuentos que llegan hasta 60% y las ya clásicas megaofertas.

Entre el 14 y 16 de mayor serán tres días intensos para compradores y vendedores. Para los primeros porque buscarán hacerle frente a la inflación, en un contexto de suba de precios arrastrados por la fuerte escalada del dólar. Para los segundos, para recuperar algo de ventas frente a la alicaída situación del consumo.

Las ventas n Argentina en los tres días de descuentos especiales, alcanzarán los $6.000 millones, según las estimaciones de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace).

"Para esta edición del hot sale, -entre el lunes y miércoles próximo- esperamos ventas por $6.000 millones" dijo a Télam el director institucional de la Cace, Gustavo Sambucetti, tras recordar que el año pasado en las jornadas de descuentos especiales de mayo se facturaron $3.500 millones.

Electro y viajes son dos de los rubros que según Sambucetti "reflejaran el impacto de la coyuntura económica", dado que el primero suele ser "refugio del ahorro" en tiempos de inflación y el segundo permite congelar en pesos los precios en dólares de viajes internacionales.

Esta semana, con la suba del dólar "en general electro está vendiendo a full, ya durante esta semana antes del hot sale", comentó el dirigente empresarial.

Electro

Dentro del rubro electro, el segmento televisores tendrá el empuje particular del año mundialista, y en el contexto actual "habrá mucha competencia entre los vendedores", consideró Sambucetti.

También indumentaria aparece como uno de los rubros mas señalados por los consumidores que ya se inscribieron en el sitio web para recibir las novedades de las ofertas.

En lo que va del año, agregó "el comercio electrónico viene creciendo al mismo ritmo -un incremento en facturación del 50% anual- y frecuencia -tiempo entre compra y compra- de los últimos años".

Este año, se sumó a la Cámara de Comercio Electrónico, uno de las cadenas nacionales de supermercados, y alimentos es un rubro que "tiene mucho apoyo de las marcas", por lo que vienen ganando participación en el ticket de los consumidores electrónicos.

Para Sambucetti "todas las empresas ya entendieron que no pueden estar fuera de esta actividad, y las que están invierten cada vez más para adecuar sus propuestas a lo que necesita el consumidor".

El comercio electrónico en Argentina tiene un largo camino por delante, ya que "aún su participación en las ventas minoristas totales es de un dígito, y aún en las cadenas que tienen mucho éxito, la operación en linea está entre el 10 y el 15% del a facturación total".

El hot sale en Argentina se realiza en mayo, en el marco de las actividades por el día mundial de internet, que es el 17 de mayo.

El objetivo de los días de descuentos especiales es acercar a los consumidores que hasta ahora no realizaron compras electrónicas a esta modalidad de consumo.

Este año se inscribieron más de 470 empresas, de las cuales unas 70 son firmas radicadas en el interior del país.

En la edición 2017 del Hot Sale se facturaron $3.446 millones en tres días a través de 1,2 millones de órdenes de compra.

Para este año se espera alcanzar los $6.000 millones de pesos en

ventas y superar el 1.750.000 millones de transacciones en las tres jornadas de ventas.