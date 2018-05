“El Ángel” fue recibida con aplausos y muchas chances de premio en Cannes

Esta quizás sea la película más tradicional de la filmografía del menor del clan Ortega. Siempre navegando entre el surrealismo y los trabajos de autor, con “El Ángel”, Luis Ortega ha logrado llevar a la pantalla grande el raid de muerte que protagonizó Carlos Robledo Puch, el asesino serial más famoso de la Argentina.

Sin embargo, este no es un biopic similar a los que pueden producirse en el cine de género. Su responsable ha sabido ponerle pinceladas de su propio universo, haciendo hincapié no solo en los crímenes sino también en la relación del protagonista con su madre y sus cómplices/amantes.

El filme tuvo su premiere mundial en el Festival de Cannes, donde compite en la sección “Una cierta mirada”.

Tras el photo call de rigor, el director, el elenco y los productores se calzaron el esmoquin y desfilaron por la alfombra roja rumbo a la función oficial.

La introducción estuvo a cargo de Pedro Almodóvar y el propio Luis Ortega. Y luego sí las luces de la sala Debussy se apagaron y comenzó la proyección del metraje que marca el debut de Lorenzo Ferro (hijo del actor Rafael Ferro) como Robledo Puch, acompañado de estrellas vernáculas de la magnitud de Cecilia Roth, Peter Lanzani, El Chino Darín y Mercedes Morán. Un detalle es el gran parecido físico del joven Lorenzo Ferro con Robledo Puch cuando tenía 20 años, lo que marca un punto más que impactante en el espectador.

Como epílogo de la función se escuchó un aplauso cerrado, y el abrazo de todos los involucrados en la proyección fue una demostración más que contundente de la satisfacción ante el producto final.

Existen muchas posibilidades de que el filme obtenga premios en el prestigioso certamen francés, galardones que pueden reconocer tanto al director como a los intérpretes, cuyos trabajos han dejado más que conformes a los asistentes a la premiere.

El guión de la película fue escrito por Ortega junto al periodista e investigador Rodolfo Palacios (autor del libro “El ángel negro. La feroz vida de Carlos Robledo Puch”) y el reconocido escritor Sergio Olguín (autor del best seller “La fragilidad de los cuerpos”, entre otras novelas).

“El Ángel” es la tercera colaboración entre K&S Films, de Hugo Sigman, y El Deseo, la productora de los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, luego de las exitosas “Relatos salvajes” y “El Clan”. Además, es la primera realización cinematográfica de Underground Producciones, la productora creada por Sebastián Ortega.

Distribuido en Argentina por 20th Century Fox, “El Ángel” llegará a las salas en agosto. Y allí una vez más los espectadores podrán revivir esta historia real tan atractiva como escalofriante.

Apodado el Ángel negro o el Ángel de la muerte, Robledo Puch cometió 11 asesinatos y numerosos robos a principios de la década del 70, cuando aún no había cumplido 20 años. El caso de este joven, autor de crímenes atroces y a la vez de aspecto angelical, conmocionó a la sociedad argentina. Fue apresado en 1972, juzgado y condenado a reclusión perpetua. Permanece detenido desde hace 46 años, lo que lo convierte en el preso más antiguo del país.