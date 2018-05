El acueducto norte se rompió y miles de familias se quedaron sin agua

Durante el fin de semana, miles de vecinos de la zona norte de Salta capital estuvieron sin agua debido a una rotura en el acueducto que provee el servicio a este sector de la ciudad. Desde Aguas del Norte aseguraron a El Tribuno que siguen los trabajos en el sistema de abastecimiento y que la situación se normalizará hoy.

Algunas personas que viven en Castañares, Ciudad del Milagro y otros barrios cercanos manifestaron a este diario que el servicio de agua siempre es deficiente, aunque la situación se agrava cuando hay problemas como el que ocurrió este fin de semana.

Para sobrevivir a la falta de este servicio elemental, las familias recurren a tachos, bidones y baldes para almacenar lo que logran juntar en las horas que hay un poco de presión y cuando llega el camión cisterna de la empresa, que es habitual en estas calles. Para beber agua compran bidones en los quioscos y mercados del barrio, que cuestan entre 45 pesos, por cinco litros, y 54 pesos, por seis.

"Todos los días cortan el agua desde las 19 hasta las 7 y por ahí dan un ratito y vuelven a cortarla", relató Oscar Luna, que tiene un comercio en Castañares. A pesar de que en su casa hay cisterna, cuestionó: "¿Cuánto dura un tanque de agua para una familia numerosa? Tres o cuatro horas y listo. Tenés que tener un tanque de 1.000 o 1.200 litros".

El hombre comentó que el sábado por la noche hubo agua solo dos horas. "Encima sale sucia, con bichos y con herrumbre: por ratos, negra, y por ratos, marrón. Todo el año es el mismo problema. Se cansa uno de llamar a Aguas del Norte", dijo.

Sergio Vilca, vecino de Ciudad del Milagro, contó que en su casa viven siete niños y cuatro adultos y, sin agua, el baño se convierte en un verdadero problema: "No llegamos ni para bañarnos". Si bien dijo que se arreglan con el tanque de 200 litros que tienen, reconoció: "Hace tres semanas estamos sin agua. A la noche dan un poquito y en todo el día no hay". Vilca paga 1.200 pesos por mes entre agua y luz, aunque el servicio es muy deficitario: "Tomamos esa agua porque no nos queda otra. Sacamos del tanque y la hacemos hervir. Cuando llegue la boleta voy a tener que pagar igual porque, aunque no tengamos agua, nos siguen cobrando".

Juliana Ávalos, de Ciudad del Milagro, tiene tres hijos y en su cocina se amontonan las cosas por lavar. "Venían cortando todas las noches pero al otro día daban el agua un ratito. En cambio, ayer han cortado todo el día, yo no tengo tanque y el camión aguatero no pasó", relató. Lo malo es que, cuando sale el agua, es negra y no sirve para cocinar ni para beber, por lo que compra bidones de seis litros, a 54 pesos, que le duran menos de un día.

Débora Cayo, del barrio Juan Pablo II, también tiene tres hijos y denunció que "cuando sale agua, es turbia y tiene un sabor asqueroso". Para cocinar, la hace hervir, y para tomar, compra un bidón de cinco litros, a 45 pesos, que le alcanza solo para un día.

El Tribuno consultó a Aguas del Norte por los miles de salteños afectados por la rotura del acueducto. Desde la empresa informaron que los trabajos continúan y que hoy estará todo normalizado. Recomendaron que, si en alguna zona siguen los cortes o la baja presión, los vecinos llamen al 0800-8888-2482 y pidan el camión cisterna.

Cuando toda la zona norte se queda sin agua, suele ser por una rotura en el principal sistema de abastecimiento, que sale desde La Caldera. "Sabemos que la gente está muy molesta y, como ellos dependen de ese sistema, cuando se rompe, tienen el corte automático", señalaron, y aclararon que la normalización no suele ser inmediata. "Para reparar, hay que vaciar todo el acueducto y, una vez reparado, hay que llenarlo de a poco y esperar a que todas las cisternas se llenen -incluso las de las casas-".

Amparo colectivo

El martes último, la defensora del Pueblo de la ciudad de Salta, Frida Fonseca, presentó un recurso de amparo colectivo en la sala 3 de la Cámara de Apelaciones, que busca retrotraer el aumento de las tarifas al 1 de marzo y exigir un plan de inversión a Aguas del Norte, ante el déficit en la prestación del servicio.

Fonseca dijo a este medio: "Espero que haya una respuesta y que planteen un plan serio que defina de qué manera van a resolver el problema del agua porque, si no hay inversión, como veo, todo se ata con alambre. Tienen que invertir en reparar las cañerías que están rotas. Los acueductos no se pueden seguir rompiendo, si tienen una vida útil de 50 años y estos no tienen ni 15. Eso habla de falta de control y de inversión".