Escándalo: Denuncian que los concursos docentes están "arreglados"

El geólogo tartagalense Walter Ovejero, docente de la carrera de Ingeniería en Perforación que se dicta en la sede Tartagal de la Universidad Nacional de Salta, denunció en los ámbitos de la propia UNSa, ante el Rectorado y ante la decana de la facultad de Ciencias Naturales la situación que se vive en la sede norteña y anticipó que "en esta oportunidad voy a ir hasta las últimas consecuencias y si es necesario formalizaré denuncia en la Justicia federal". Y agregó que "las maniobras burdas que se hacen para favorecer a algunos docentes y perjudicar a otros, no pueden tener lugar en un ámbito donde la ética profesional debe ser el principio rector, porque estamos formando profesionales. Reconozco que no es fácil hacer una denuncia tan grave, pero tengo el valor que me da saber que digo la verdad. Ojalá otros colegas se animen y denuncien situaciones que a ellos mismos los han perjudicado".

Advertencia que lleva meses

Ovejero quien se desempeña como docente desde hace más de 10 años, se presentó para el concurso regular para cubrir el cargo de la asignatura Geofísica Aplicada, cuyo jurado evaluador estuvo integrado por Néstor Vituli, Luis Álvarez y Carlos Alberto Albarracín, todos docentes titulares de Salta.

Pero en marzo, "yo presenté una nota en la Secretaría Académica advirtiendo sobre la conformación del jurado. Uno de los puntos estaba referido al hecho que la UNSa trae docentes de Salta pagando traslado y viáticos, cuando en Tartagal contamos con doctores en Física, en Geología e ingenieros con suficiente trayectoria para integrar un tribunal de las características de la cátedra en concurso".

Y continuó: "Se supone que estamos en un momento de crisis y por eso en Tartagal no pudieron construirse dos aulas que son imprescindibles para los alumnos, cuyas obras quedaron suspendidas por falta de medios económicos".

Ovejero también recusó al geólogo Nestor Vituli "quien se desempeña como profesor adjunto de Geofísica Aplicada y tiene como auxiliar inmediata en la misma cátedra a la geóloga María Laura Gigena, quien integraba la lista de postulantes para el concurso y quedó en tercer lugar para presentarse ante el jurado evaluador".

"Como existe un trato de extrema confianza entre ambos, de manera cotidiana, recusé de manera totalmente válida a Vituli porque el Reglamento de Concursos, en el artículo 35 inciso G, establece que no podrán integrar los jurados quienes tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los postulantes", dijo.

Y agregó que "como siempre hicieron caso omiso a mis advertencias, el pasado 19 de abril Néstor Vituli estuvo presidiendo el jurado donde una de las postulantes era la misma señora Gigena, con quien hay una relación manifiesta".

Llegó "tarde" al concurso

Ovejero relató que el 19 de abril "tenía que rendir a las 9 de la mañana. Llegué a las 8.30 pero no me permitieron rendir. Pero no fui el único, porque otro concursante vivió la misma situación y no pudo acceder a la entrevista con el jurado".

"Vaya casualidad -explicó Ovejero- quien ganó el concurso fue la geóloga Gigena, quien tiene una relación muy estrecha y por todos nosotros conocida, con Vituli".

El docente tartagalense explicó que "la maniobra para que ni yo ni el otro compañero que estábamos esperando y que teníamos el primero y el segundo turno, respectivamente, pudiéramos rendir fue burda y grosera. Yo entré, saludé y me dirigí al aula contigua para esperar que me llamen. Como nadie me llamaba a las 9 me acerqué a ver qué sucedía y me dijeron que había perdido mi turno".

Indignación y acta notarial



“Me indigné de tal manera que en forma inmediata me fui a buscar a una escribana para que haga un acta notarial y entreviste a todas las personas que dieron fe de que yo estaba esperando a que me llamen”, dijo.

Según el acta notarial a la que Ovejero hizo referencia, uno de los ordenanzas de la sede Tartagal manifestó que “apenas el jurado llamó al Sr. Ovejero subí a avisarle que debía ingresar al aula por lo que el profesor bajó inmediatamente y cuando llegó al aula Nº 1 donde se encontraban los integrantes del jurado evaluador la puerta estaba cerrada. La tercera concursante, que debía ingresar después de Ovejero y del otro consursante, ya estaba adentro”, recordó el personal de maestranza.

Y agregó que “estuve presente cuando el profesor Ovejero le preguntó al señor Vituli y al señor Álvarez por qué no le habían permitido ingresar a su entrevista, a lo que estos señores respondieron que estaban aplicando el reglamento”.