Vuelve a subir el dólar: se dispara de nuevo y ya quebró la barrera de los 25 pesos

En medio de la crisis cambiaria en la que el Banco Central de la República Argentina tendrá que afrontar el martes la mega licitación de Letras con vencimientos por unos $ 640.000 millones, el dólar abre la semana a $25,50 en los bancos. La autoridad monetaria tendrá mañana una verdadera prueba de fuego con la mega licitación de Lebac, ya que debe afrontar vencimientos por más de la mitad de las reservas.

El billete, que encadenó su sexta alza consecutiva, tocó un nuevo récord intradiario en los $ 25,50. Cabe recordar que en medio de una fuerte intervención del BCRA, que vendió unos u$s 1.102 millones, el dólar se disparó 57 centavos a $ 23,79 el viernes en agencias y bancos de la city porteña, según el promedio de ámbito.com, y terminó la semana con un avance de 6,8%, la mayor suba desde diciembre de 2015, cuando se eliminó el cepo cambiario. Las reservas del Banco Central disminuyeron el viernes u$s 1.903 millones hasta los u$s 54.419 millones.

El BCRA salió a ofrecer 5000 millones de dólares a 25 pesos en el mercado mayorista. Así busca ponerle techo al dólar. El máximo de ventas del BCRA fue de 1.472 millones. Ahora pone a la venta 5.000 de golpe. Hay que ver cómo reacciona el mercado.