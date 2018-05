Tok2, un cover moderno que une varios géneros

La foto está lista y el posteo en todas las redes sociales anunciando la próxima actuación de la banda ya se disparó. Los seis integrantes de Tok2 intensifican los ensayos con la mirada puesta en el momento en que les toque subir al escenario.

A mediados de enero de 2016 nació esta banda de cover que está formada por músicos de una gran trayectoria. Lo interesante es que todos llegaron desde distintos géneros musicales: folclore, música tropical, funk y pop latino. Esto permite darle un sonido único y diferente a cada una de las interpretaciones que realizan.

Los integrantes del conjunto tienen entre 23 y 45 años, lo que les permite tener un amplio repertorio de géneros musicales, para todas las edades, ya que interpretan desde canciones de los 80 hasta lo más actual. Sus shows se destacan no solo por la música, sino por el despliegue que tienen en cada presentación, donde juegan un rol importante la indumentaria, las luces y los efectos en pantalla gigante.

Nicolás Ochoa, cantante y líder de la banda, marca el sello de este equipo: “Somos un grupo muy unido de amigos que logramos una química única en el escenario, disfrutamos cada segundo del show, trasmitiendo todas nuestras emociones en cada interpretación”. Es estos tiempos modernos, no solo hay que hacer música de calidad, la imagen y la estética de la banda también tiene que ser muy cuidada; como así también la forma de comunicar y promocionarse. Por esto Tok2 realiza un fuerte trabajo en sus cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y el canal de youtube, donde muestran online el material de cada una de sus presentaciones.

Federico Caqui, guitarra, voz y alma de la banda, marca que son conscientes que no hacen música propia; pero “eso no es un impedimento para que cada uno de los integrantes aporte desde su manera de tocar un estilo particular y propio”. Y marca lo que viene para Tok2: “No tenemos techo y el próximo objetivo es atender composiciones propias y lanzar una canción inédita”.

En el teatro

Una de las cosas más importantes que les pasó en estos dos años fue haber sido una de las pocas bandas de covers de Salta que se presentaron en un teatro. “Fue una noche para recordar por siempre. El público nos acompañó, nos respetó y nos mimó. También se arrimaron muchos amigos que compartieron nuestra alegría. Sin dudas, que en los próximos meses volveremos a presentarnos en un teatro de la capital salteña”, dijeron los integrantes al unísono.

Este evento fue declarado de interés cultural por el Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia. También tuvieron el apoyo del Concejo Deliberante y participaron artistas reconocidos como David Leiva y Gabriel Morales.

“Los chicos tienen serias intenciones en el plano profesional, me parece bueno porque cuentan con notable talento”, dijo Leiva.

La banda

Los integrantes de esta banda son: Federico Caqui (guitarra y voz), Jairo Cejas (batería, percusión y coros), Cristian Fedre (bajo y coros) Antonio Domínguez (percusión), David Dávila (teclado), Nicolás Ochoa (voz y líder) y Valeria Ríos (producción general).