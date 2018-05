Tras reunirse con Macri, jefes de bloque del Senado apoyan "la defensa de la estabilidad financiera"

El presidente Mauricio Macri recibió esta tarde en la Casa Rosada a los jefes de bloque del Senado, tanto del oficialismo como de la oposición, quienes expresaron su apoyo a la "defensa de la estabilidad financiera" y su "compromiso y voluntad por defender los intereses de todos los argentinos".

Así lo expresaron los parlamentarios en un documento tras la reunión con el Presidente, que se extendió por media hora y en la que dialogaron sobre la situación financiera y las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en procura de un acuerdo.

"El sistema político democrático argentino está comprometido con la defensa de la estabilidad financiera, sobre la base del crecimiento económico, el mantenimiento y la generación de fuentes de trabajo y la defensa de la producción nacional", aseguraron en el breve documento al que accedió Télam a través de fuentes parlamentarias.

En su segundo y último párrafo, agregan que como "muestra de ello y conscientes de que los procesos de inestabilidad financiera terminan perjudicando, sobre todo, a los que menos tienen y como demostración de nuestra responsabilidad institucional, presidentes de diferentes bloques del Senado nos hemos reunido hoy con el Presidente para manifestarle nuestro compromiso y voluntad por defender los intereses de todos los argentinos".

El documento lleva la firma de Luis Naidenoff (Cambiemos), Ángel Rozas (UCR), Humberto Schiavoni (PRO), Roberto Basualdo (Producción y Trabajo), Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Myriam Boyadjian (Movimiento Popular Neuquino), Miguel Ángel Pichetto (Argentina Federal), Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) y Guillermo Pereyra (Movimiento Popular Neuquino).

También aparecen Cristina Fiore (Bloque Pares), Carlos Reutemann (Bloque Santa Fe Federal), Adolfo Rodríguez Sáa (Bloque Justicialista San Luis); Ada Iturrez de Capellini (Frente Cívico por Santiago), Gerardo Montenegro (Frente Popular) y Magdalena Solari Quintana (Bloque Misiones).

Sin embargo, algunos senadores que estuvieron hoy no aparecen en la rúbrica, aunque, en cambio, sí aparecen como firmantes otros que no estuvieron en la reunión de hoy, como la oficialista Silvia Díaz Pérez y los peronistas Roberto Urtubey y Pedro Guastavino, porque están representados en la rúbrica por sus jefes del bloque.

El encuentro, que solamente duró media hora, comenzó pasadas las 14, contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio.

El titular de la bancada del kirchnerismo, Marcelo Fuentes, y el senador de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, no participaron del encuentro, según indicaron las fuentes consultadas.

En la previa, Schiavoni había señalado que se había decidido invitar "a todos aquellos senadores que se comunicaron con Pinedo para manifestarle su necesidad de estar juntos y dar señales de gobernabilidad y previsibilidad en nuestro país en esta situación de volatilidad de los mercados externos".

En este sentido, había anticipado que sería "una reunión abierta, donde cada uno va a poder plantear sus puntos de vista", aunque con una mirada "más general, más de los fundamentos, que de un tema de política puntual", sostuvo el senador y apoderado del PRO, en declaraciones a Radio Continental.

Respecto a la situación financiera, remarcó que Argentina no atraviesa por "una economía en recesión" y aseguró que está en condiciones de "pasar esta crisis, que es producto de una situación que heredamos en 2015".