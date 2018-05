Dujovne admitió que la suba del dólar afectará el crecimiento e impactará en precios

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, admitió hoy que este año la economía argentina “tendrá más inflación y menos crecimiento” que el previsto inicialmente, debido a la volatilidad del mercado financiero.

Dujovne formuló estas declaraciones durante un encuentro que mantuvo con medios extranjeros junto con el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

Las principales respuestas brindadas por ambos ministros fueron difundidas esta tarde por la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.

Las previsiones iniciales formuladas para el corriente año proyectan un crecimiento de la economía de 3%, mientras que la meta de inflación -corregida el 28 de diciembre pasado- es del 15% anual.

En ese marco, Dujovne dijo que “la Argentina no está acostumbrada a que se vean los movimientos del mercado de divisas” y que el Gobierno “sabe que la depreciación del peso golpea (de manera negativa) a la inflación”.

A renglón seguido, el ministro enfatizó que el proceso de “desinflación continuará en cuanto se calmen los mercados”.

Mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la variación que registró el índice del Costo de Vida en abril pasado, que según estimaciones privadas, habría mostrado una suba de entre 2,4% y 3%.

Caputo, por su parte, subrayó que el país “sigue teniendo acceso a los mercado de créditos” y que la cotización del peso “se encuentra en un nivel razonable”.

Para el titular de Finanzas “los activos argentinos tienen valores atractivos” y el mercado “está poniendo a prueba el tipo de cambio”.

Al mercado financiero “le gusta ver que los funcionarios públicos reaccionen” ante los cambios, aseveró Caputo.

El ministro de Finanzas también destacó que Argentina “va bien posicionada (sic) al Fondo Monetario Internacional”, y que a través del dinero que se consiga del organismo “queremos eliminar la incertidumbre”.

“Argentina busca revertir la volatilidad”, remarcó Caputo.

De manera coincidente, Dujovne aseguró que los fondos que se obtengan de parte del FMI “son para garantizar los planes del Gobierno” y que el programa de encuentros del G20 en Argentina se mantiene sin cambios.

“La mejor manera de defender el crecimiento es evitar la crisis en la macroeconomía” dijo Dujovne a los corresponsales extranjeros y recordó que con el FMI hubo un acuerdo de no hablar sobre la marcha de las negociaciones hasta que estén concluidas

“Argentina no le atribuirá sus problemas internos a una situación externa”, concluyó Dujovne.