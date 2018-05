Se viene un Gimnasia y Tiro bien salteño y muy austero

A la luz de los resultados y de las erogaciones económicas que representaron algunos futbolistas que por distintas razones no alcanzaron la productividad deseada en la última temporada en Gimnasia y Tiro, en la cual el albo se quedó afuera de la pelea por un ascenso en los play-offs de los octavos de final, por penales, frente a Sportivo Belgrano de San Francisco, los directivos millonarios comenzaron a moldear un proyecto mucho más austero que el anterior, para el cual se pretende que no sea menos ambicioso en cuanto al corto plazo, pero fundamentalmente que pueda cosechar réditos más importantes a futuro.

La intención de la mesa de decisiones de la entidad de calle Vicente López de cara al torneo Federal del segundo semestre del año, que aún no tiene fecha de arranque, es la de armar un plantel más compensado, pero a la vez más austero y con una mayor prioridad a las contrataciones de refuerzos de la zona y a fortalecer y brindarle confianza a la cantera del club.

En Gimnasia se dieron cuenta de que no fue lo más acertado apostar a la superpoblación de jugadores foráneos (arribaron casi 20 en el último proceso) en el campeonato anterior, en el cual el club terminó pagando el costo de estadías improductivas de futbolistas que prácticamente no sumaron minutos, o que directamente no jugaron, por dolencias de arrastre, lesiones de competencia o simplemente malos rendimientos.

Se pretende mantener a no más de 7 u 8 futbolistas de la temporada pasada. Y además, ya se iniciaron conversaciones prósperas con Joaquín Iturrieta, quien se desligó de Juventud Antoniana y manifestó abiertamente su deseo de recalar en Gimnasia, donde brilló su padre (Isidro) en la década del ‘90.

También interesa Diego Magno. Y entre los escasos refuerzos foráneos que seducen, figuran los nombres del también exantoniano Gonzalo Menéndez y del delantero Martín Abraham. También se contempla la posibilidad de repatriar a exjugadores, como Rubén Villarreal, de muy buen rendimiento en el San Antonio campeón del Federal C.



"Hay que hacerlo de una vez"

“Siempre fue declamativo esto de apostar a los locales, hay que hacerlo de una vez. El año pasado planteamos ampliar el cupo de jugadores locales y este año será el momento de llevarlo a cano. Para eso venimos trabajando hace años, ampliamos la infraestructura, mejoramos el trabajo”, explicó en diálogo con El Tribuno el titular de Gimnasia, Marcelo Mentesana, quien puntualizó: “Se sumarán no menos de diez chicos de las inferiores al plantel superior. Y se apuntó a refuerzos de la zona. Quedarán los jugadores jóvenes, salvo algunas excepciones”.